V Aeru pokračuje sériová výroba L-39NG, začala jednání s dalšími zákazníky

Odolena Voda (u Prahy) - V Aeru Vodochody pokračuje sériová výroba letounu L-39NG. Získal typovou certifikaci bez omezení pro cvičný proudový letoun, může se proto prodávat do celého světa. Začala jednání s dalšími zákazníky z několika států. První sériově vyrobený stroj má vzlétnout letos, uvedl dnes v tiskové zprávě PR Manager Aera Vodochody Lukáš Hora.

Proces získání typové certifikace trval pět let. "Nově získaná typová certifikace bez omezení pro L-39NG potvrzuje, že tento špičkový stroj překonává svého předchůdce. Všichni v Aeru věříme, že L-39NG bude v budoucnu ještě úspěšnější. To je pozitivní zpráva nejen pro Aero, ale pro celý český letecký průmysl, který je do výroby a vývoje L-39NG intenzivně zapojen," uvedl ředitel Aera Vodochody Viktor Sotona.

Certifikát je dokladem, že letoun odpovídá moderním požadavkům, je v souladu s platnými leteckými předpisy a normami a je bezpečný pro standardní letový provoz. Vydal jej Odbor dohledu nad vojenským letectvím ministerstva obrany České republiky, platí po celou dobu výroby daného typu letounu.

Aero, jehož majoritním vlastníkem je maďarská společnost SI 13 Aero Zrt, už dříve informovalo, že dodá Maďarsku 12 letounů L-39NG. Menšinovým vlastníkem je česká společnost Omnipol. Celkově má nyní smlouvy na výrobu a dodávku přibližně 30 nových letounů L-39NG. "Díky již uzavřeným kontraktům máme prakticky zaplněnou výrobní kapacitu až do roku 2025 a zájem o naše cvičné letouny je stále větší. Jsme v pokročilých jednáních o dodávce L-39NG pro několik zákazníků v Evropě, Africe i Asii," doplnil viceprezident pro obchod a marketing Aera Filip Kulštrunk.

Podle něj další jednání o dodávkách českého letounu Aera začalo na nedávné letecké show v britském Farnborough. "V porovnání s konkurencí z Itálie, Jižní Koreje nebo USA se jedná o nákladově velice dostupné, a především dlouhodobě spolehlivé řešení pro moderní vzdušné síly. Zcela nová konstrukce navíc počítá s průběžnými modernizacemi dle přání zákazníků, a to hlavně v úrovni komunikačních a avionických systémů," dodal Kulštrunk.

Podle šéfkonstruktéra letounu Jaromíra Langa vyniká stroj nízkými provozními náklady a na svou třídu excelentním doletem. Mezi jeho přednosti patří například využití moderních technologií, spolehlivý motor, výborný výhled z kabiny či vysoká úroveň ochrany pilotů při případném nouzovém přistání nebo havárii letounu.