V adaptaci Kalfařova Kosmonauta z Čech bude hrát Adam Sandler

New York - Americký herec Adam Sandler naposledy okouzlil kritiky coby výřečný klenotník v krimi thrilleru Drahokam. A nyní může mít našlápnuto na další roli, která by mu mohla vynést uznání i ocenění. Jak informoval zpravodajský server Deadline, Sandler podepsal smlouvu na hlavní úlohu ve filmové adaptaci knihy Kosmonaut z Čech (v originále Spaceman of Bohemia). Tu napsal spisovatel Jaroslav Kalfař, který se narodil v Praze a nyní trvale žije v USA.

Natočení dosud nepojmenovaného snímku chystá společnost Netflix. Režie se ujme Johan Renck, jenž stojí kromě jiného za letošním seriálovým hitem Černobyl, a o adaptaci do podoby scénáře se postará Colby Day. Knihu Kosmonaut z Čech, která vyšla česky v roce 2017, bude Renck adaptovat pod hlavičkou studia Free Association.

"Mám velkou radost, že jsme v Adamovi našli dokonalého partnera," řekl Renck. "A teď s podporou úžasné rodiny Netflixu se nemůžu dočkat, až vyrazíme na naši neuvěřitelnou cestu," dodal.

Hlavní postavou příběhu je kosmonaut poslaný z malé zemičky ve středu Evropy na jednočlennou misi k planetě Venuši, kde má posbírat záhadný, pradávný prach. Spojení se Zemí se brzy přeruší a jeho jediným společníkem zůstává imaginární pavouk. To ovšem netuší, že se někde za ním pohybují Rusové, kteří podnikají vlastní tajnou misi k Venuši.

Adama Sandlera si diváci spojují převážně s rolemi hlavních hrdinů rodinných komedií, jako je například 50x a stále poprvé nebo Když si Chuck bral Larryho, z nichž některé si sám i produkoval. Chystaná role by se mohla zařadit mezi jeho vážnější herecké počiny, dodává Deadline.