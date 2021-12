V Abú Zabí vyvrcholí boj o titul mezi Verstappenem a Hamiltonem

Abú Zabí - Závěrečnou Velkou cenou Abú Zabí vyvrcholí o víkendu dramatická bitva o titul mistra světa formule 1 mezi Maxem Verstappenem a Lewisem Hamiltonem. Oba rivalové mají před posledním závodem sezony stejný počet bodů (369,5) a menší výhodu má nizozemský jezdec Red Bullu, který vybojoval o jednu výhru víc (9:8). Stačí mu proto, aby Hamilton nebodoval. Britský pilot Mercedesu ale ovládl poslední tři závody a zaútočí na osmý titul v kariéře, díky němuž by se osamostatnil v pozici nejúspěšnějšího pilota všech dob.

"Je to finále ve stylu všechno nebo nic. Pro fanoušky, samotný sport a samozřejmě pro nás je to něco úžasného," řekl šéf Mercedesu Toto Wolff.

Situace, kdy dva piloti vstoupí do závěrečného závodu MS s totožným počtem bodů, nastane v F1 podruhé v historii. Dosud k podobné shodě došlo jen v roce 1974 mezi Emersonem Fittipaldim a Clayem Regazzonim, kteří měli v dřívějším systému bodování před poslední Grand Prix USA 52 bodů. Z titulu se později radoval Fittipaldi.

"Tahle sezona má vše a dává nám stále víc a víc. Mezi oběma aktéry je hodně intrik, napětí a bojů. Už je to 47 let, co vstupovali dva jezdci do závěrečného podniku s rovným počtem bodů, a v Abú Zabí můžeme čekat báječný závod," uvedl šéf F1 Ross Brawn.

O titulu se naposledy rozhodovalo v závěrečné Grand Prix před pěti lety, kdy proti sobě stanuli Hamilton s týmovým kolegou a pozdějším šampionem Nikem Rosbergem. Od té doby Brit vyhrál čtyři tituly po sobě a pokaždé s předstihem.

Šestatřicetiletý Hamilton, který od výměny motoru v GP Brazílie vyhrál také v Kataru a naposledy v Saúdské Arábii, může stanout na absolutním trůnu poosmé v kariéře, čímž by se odtrhl od Michaela Schumachera v pozici nejlepšího pilota historie. V Abú Zabí k tomu potřebuje získat více bodů než Verstappen. V případě rovnosti bude čtyřiadvacetiletý Nizozemec slavit první titul v životě.

Bodová shoda po závěrečném podniku může nastat ve chvíli, kdy oba jezdci skončí mimo první desítku pořadí, případně nedojedou, nebo jeden z nich skončí devátý a druhý hned za ním s prémiovým bodem za nejrychlejší kolo. Bonusový bod se uděluje pouze v případě umístění v desítce.

Vzhledem k letošním tvrdým soubojům obou rivalů se objevují také obavy, aby se Nizozemec nesnažil například soupeře během závodu vyřadit. Na kontroverzní možnost upozornil i bývalý mistr světa Damon Hill, který apeloval na Mezinárodní automobilovou federaci (FIA), aby zajistila férový boj o titul.

"Něco takového můžu vyloučit. Max je sice tvrdý, ale férový závodník. Nikdo nechce tenhle šampionát vyhrát ze štěrku nebo po verdiktu komisařů. Oba jezdci mají za sebou těžké závody a oba bojovali kolo na kolo. Myslím, že ale všichni fanoušci chtějí vidět v posledním závodě férový a čistý boj. Ať vyhraje ten lepší tým a jezdec,“ prohlásil šéf Red Bullu Christian Horner, jehož pilot obhajuje v Abú Zabí loňské vítězství.

Vedle boje o titul mezi jezdci se rozhodne také o vítězi Poháru konstruktérů. V týmové soutěži vede Mercedes před Red Bullem o 28 bodů, "Stříbrným šípům" tak stačí získat alespoň 17 bodů. Mercedes si může zajistit osmý triumf po sobě.

Slavná stáj se po závodě rozloučí také s třetím mužem letošního ročníku Valtterim Bottasem, který bude od příští sezony působit v Alfě Romeo. Nahradí ho George Russell z Williamsu.

Velké "sbohem" čeká také mistra světa z roku 2007 a vítěze 21 závodů Kimiho Räikkönena. Dvaačtyřicetiletý finský pilot zakončí kariéru 349. závodem v F1, čímž ještě posune vlastní rekord. Na loučení se chystá také Honda, která dodávala motory Red Bullu a po této sezoně se z formule 1 stáhne.

Program závěrečného závodního víkendu začne v pátek dvěma tréninky. Po sobotním třetím se pojede od 14:00 SEČ kvalifikace. Závod odstartuje ve stejném čase o den později.