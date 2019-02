Praha - Po dvanácti letech se do švédského Aare vrací mistrovství světa ve sjezdovém lyžování. Hlavní hvězdou z deseti českých reprezentantů je olympijská vítězka v superobřím slalomu Ester Ledecká. Největšími hvězdami šampionátu startujícího v pondělí by měli být suveréni sezony Američanka Mikaela Shiffrinová a Rakušan Marcel Hirscher. Nejistý je start Lindsey Vonnové.

Ledecká dala po dlouhém rozhodování přednost lyžím před snowboardingovým MS, které se koná ve stejném termínu v Park City. "Nejraději bych stihla oboje. Jak se sezona vyvíjela, tak mi to takhle dává větší smysl. Nedokážu to přesně vysvětlit, ale tak to cítím. Kopec v Aare se mi líbí a těším se na pěkné závody," citoval Ledeckou web lyžařské federace FIS.

Loni při finále Světového poháru byla Ledecká v Aare jedenáctá ve sjezdu, v tréninku předtím zajela druhý čas. A právě ve sjezdu má asi největší šance nyní uspět, v této sezoně SP už byla osmá a desátá. "Když si trať vyzkouší a zjistí, že to není tak hrozný, a něčím se totálně nevyděsí, tak to většinou pomůže. Proto jí sjezd vyhovuje víc," řekl trenér Ledecké Tomáš Bank před cestou do Švédska.

Aare je do historie českého sjezdového lyžování zapsáno zlatým písmem. V roce 2007 zde Šárka Strachová ještě pod dívčím jménem Záhrobská vyhrála slalom. Zisk medaile na letošním šampionátu by ale byl skoro stejně překvapivý jako výhra Ledecké v olympijském Pchjongčchangu. "Chtěla bych mít hezké výsledky," řekla Ledecká.

Dvaatřicetiletý Kryštof Krýzl absolvuje už osmý šampionát. Po loňském zranění kolena se mu letos zatím v poháru nepodařilo bodovat. "Věřím, že budu konkurenceschopný," řekl Krýzl, osmý ze slalomu na MS v roce 2009.

V nominaci jsou rovněž slalomářky Gabriela Capová, Martina Dubovská a Kateřina Pauláthová, mezi muži Ondřej Berndt, Jan Zabystřan a premiérově Michal Staszowski a věkem ještě junior Tomáš Klinský. O vrchol sezony přišel Filip Forejtek kvůli zranění zápěstí a v sestavě ho nahradil Daniel Paulus.

Realizační tým, který se bude starat o reprezentanty, čítá dohromady jednadvacet členů. "Na rychlostní disciplíny přijede Jan Hudec, který bude působit v roli poradce," řekla manažerka sjezdařského úseku Danuta Štrougalová.

O zápis do historie se pokusí Shiffrinová. Třiadvacetiletá Američanka může vyhrát slalom na MS počtvrté za sebou, což se ještě nikomu nepovedlo. V této sezoně ovládla pět ze šesti slalomů a jasně vede pořadí SP. Stejně dominantní je mezi brankami Hirscher, zatím čtyřnásobný mistr světa.

Šampionát začne pondělními tréninky sjezdů, v úterý je na programu dámské super-G, sjezd žen se pojede v neděli 10. února, muži absolvují královskou disciplínu o den dříve. Mistrovství vyvrcholí o týden poději slalomy 16. a 17. února.