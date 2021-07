V 91 letech zemřel překladatel Miroslav Jindra

Ve věku 91 let zemřel 27. července 2021 překladatel z angličtiny a pedagog Miroslav Jindra (na snímku z roku 2009). ČTK to řekl překladatel a nakladatelský redaktor Viktor Janiš, který o Jindrově úmrtí informoval na facebooku. Jindra překládal romány Michaela Cunninghama, Margaret Atwoodové, Trumana Capotea či Francise Scotta Fitzgeralda.

Praha - Ve věku 91 let zemřel 27. července překladatel z angličtiny a pedagog Miroslav Jindra. ČTK to řekl překladatel a nakladatelský redaktor Viktor Janiš, který o Jindrově úmrtí informoval na facebooku. Jindra překládal romány Michaela Cunninghama, Margaret Atwoodové, Trumana Capotea či Francise Scotta Fitzgeralda.

Jindra po maturitě na přelomu 40. a 50. let vystudoval v učitelském studiu angličtinu a češtinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V letech 1952 až 1964 pracoval na několika vysokoškolských katedrách jazyků a následně do roku 1976 jako lingvistický specialista na anglickou gramatiku v Československé akademii věd. Poté až do odchodu do důchodu v roce 2000 působil jako odborný asistent v Ústavu anglistiky a amerikanistiky FF UK.

V prvním údobí svého anglistického působení se orientoval lingvisticky, je spoluautorem několika učebnic angličtiny. Od druhé poloviny 70. let se věnoval především anglicky psané literatuře a problematice literárního překladu.

Roku 1990 založil na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy regionální program kanadských studií; je spoluautorem Dějin Kanady (s Lenkou Rovnou, Praha 2000). Od roku 1954 byl činný jako překladatel, vydal více než 50 knižních překladů britských a amerických literárních děl, překládal i moderní poezii, je autorem několika desítek doslovů a předmluv k překladům anglicky psané literatury.

Řadu let byl členem výboru Obce překladatelů a předsedou poroty Překladatelské soutěže Jiřího Levého. Byl členem Českého centra Mezinárodního PEN klubu, Kruhu moderních filologů, Jazykovědného sdružení a České a Slovenské asociace amerikanistů. Miroslav Jindra také pro překlady z angličtiny propůjčil své jméno manželům Jiřině a Karlu Kynclovým.