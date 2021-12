V 81 letech zemřel spoluzakladatel skupiny Olympic Chrastina

Praha - Spoluzakladatel skupiny Olympic Pavel Chrastina dnes zemřel ve věku 81 let. Informaci serveru iDNES.cz potvrdil ČTK frontman skupiny Petr Janda. Chrastina spolu s Jandou vytvořili v Olympiku autorský tandem, je podepsán například pod hity Želva, Snad jsem to zavinil já, Dej mi víc své lásky nebo Krásná neznámá. Ve skupině působil v jeho nejslavnější éře v 60. letech jako textař, doprovodný zpěvák a hráč na baskytaru.

Pavel Chrastina se narodil 25. dubna 1940 v Praze. První skupinu si založil už jako student elektrotechnické fakulty v roce 1958 na zámku v Poděbradech. Jmenovala se Samuel's Band. Následně se jako člen pražských kapel EP-Hifi a Studijní skupiny big beatu významně podílel na podobě tehdejší české hudební produkce. V roce 1962 stál u zrodu skupiny Olympic, kde setrval do roku 1969.

"Sedm let ve skupině mi hodně dalo, ale i vzalo. Ctižádost kapely být nejlepší mi vyhovovala, objevit v sobě textaře bylo také dobré, ale když jste se stejnými lidmi bezmála každý den od rána do noci, tak to dříve nebo později začne skřípat," řekl letos v srpnu Lidovým novinám. Podle něj stály za odchodem z kapely dva důvody. "Té první se říká ponorková nemoc. Tohle zničilo nejen Beatles, ale i jiné slavné sestavy. Druhý důvod byl složitější. Zkoušel jsem psát jiné texty než písňové. V roce 1967 jsem s nimi šel k přijímačkám na FAMU. Fotografie a filmařina mě totiž zajímaly také. Přijali mě na dokumentaristiku a já jsem nastoupil u profesorů A. F. Šulce a Viktora Růžičky," uvedl. Skloubit školu a koncerty nebylo jednoduché, později dal přednost škole.

Po ukončení studií pracoval v televizi. Počátkem 80. let z Československa emigroval a do vlasti se vrátil v roce 1994 po dlouhém pobytu v Austrálii a kratším ve Spojených státech. Po návratu prý chtěli obnovit starý Olympic, ale nefungovalo to. "Proto jsem začal hrát znovu klasický rock’n’roll s Pete Kaplanem a jeho Mefistem. Tohle fungovalo naopak dobře. Pro Petra Jandu jsem napsal pár textů. Zkusil jsem i režii v televizi, ale výsledek nestál za řeč. V posledních letech mi zůstává jen dobrý pocit z internetové žurnalistiky, která je půvabná zejména tím, že vám do toho nikdo nemluví," řekl v srpnu.