V 77 letech zemřel známý americký dirigent James Levine

New York - Ve věku 77 let zemřel jeden z nejvýznamnějších světových dirigentů James Levine. S odvoláním na jeho lékaře o tom dnes informoval list The New York Times (NYT). Levine proslul zejména svou téměř čtyři desetiletí trvající spoluprací s newyorskou Metropolitní operou (MET), která s ním však v roce 2018 rozvázala spolupráci kvůli obviněním ze sexuálního zneužívání.

Levine zemřel 9. března v Palm Springs v Kalifornii. Jeho lékař Len Horovitz uvedl, že zemřel přirozenou smrtí, napsala agentura Reuters. Levine se dlouhodobě potýkal se závažnými zdravotními problémy.

Dirigent a klavírista Levine se narodil 23. června 1943 v Cincinnati. V MET debutoval v 27 letech Pucciniho Toskou. O tři roky později, kdy tehdejší šéf opery Rafael Kubelík ukončil angažmá, se Levine stal de facto hudebním ředitelem (oficiálně pak v roce 1976).

Za dobu svého působení jako hudební a umělecký ředitel v MET dirigoval Levine podle NYT přes 2500 představení ve více než 80 operách, mezi kterými nechybí řada prvních místních uvedení nebo i světových premiér. Z jeho iniciativy vznikly televizní série Živě z MET a Metropolitní opera uvádí, stejně jako pravidelné živé rozhlasové přenosy.

V letech 1999 až 2004 byl Levine též hlavním dirigentem Mnichovské filharmonie a v letech 2004 až 2011 byl šéfdirigentem Bostonského symfonického orchestru.

Z funkce hudebního ředitele MET Levine odešel ze zdravotních důvodů v roce 2016, nadále však zastával funkci emeritního ředitele. Po prošetření několika obvinění ze sexuálního obtěžování nezletilých chlapců MET v roce 2017 nejprve pozastavila a v březnu následujícího roku zrušila s Levinem spolupráci. Zneužívání se měl údajně dopouštět v 80. letech, podle dirigenta se však obvinění nezakládala na pravdě.

Jeho kariéru v minulém desetiletí také poznamenala řada zdravotních problémů, včetně rakovinného bujení na ledvinách a operace zádových svalů, které si zranil při pádu na pódiu v Bostonu. Bojoval také s Parkinsonovou nemocí.