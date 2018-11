Praha - Čtyřmi zápasy 18. kola se dnes znovu po reprezentační přestávce naplno rozběhne hokejová extraliga. Zajímavý souboj se odehraje ve středu tabulky, kam hned za sedmý Litvínov vyšplhaly Karlovy Vary. Ve hře bude také vedoucí pozice v tabulce. Pokud by Sparta s Mladou Boleslaví uhrála maximálně bod, má šanci posunout se do čela Liberec v duelu proti Zlínu. A mistrovská Kometa Brno přivítá Pardubice.

Litvínov se poslední měsíc trápil především v koncovce. I proto ztratil sedm z deseti utkání. "Hráči si musí uvědomit, že jakýkoliv gól přichází především z tréninku," uvedl před podkrušnohorským derby pro klubový web generální ředitel klubu a bývalý vynikající bek Jiří Šlégr.

"Jsem rád, že v posledním zápase začali konečně střílet na bránu i obránci. Když budeme hrát poctivě a hodně střílet, věřím, že nám to tam zase bude padat. Musíme tomu ale jít naproti, nemůžeme čekat na zázrak, nemůžeme čekat, že budeme hrát krásný hokej a dávat góly do prázdné branky, tak to v dnešním hokeji nefunguje," doplnil Šlégr.

Karlovy Vary se budou snažit po reprezentačním turnaji Karjala navázat tam, kde před pauzou přestaly po sedmi výhrách z osmi utkání. "Jakmile se hráči adaptovali a přivykli tempu extraligy, začali jsme hrát hokej, jaký jsme chtěli. A má to výsledky. Nesmíme ale přestat pracovat. Žádné mužstvo v extralize bez pracovitosti nic nezmůže. My máme velmi pracovitý tým, i proto stoupáme tabulkou vzhůru," pochvaloval si trenér Martin Pešout.

Kometa se představí již s novou posilou, americkým obráncem Nicholasem Schausem, který extraligu dobře zná z působení v Pardubicích v sezoně 2016/17. Právě dvanácté Dynamo ve středu nastoupí v Brně a domácí budou favoritem.

"Narazíme na soupeře, který po výměně trenéra uhrál velice slušné výsledky. Po přestávce je důležité dobře nastartovat. Také proto, že nás nyní čeká náročný program třinácti zápasů v šestadvaceti dnech. Máme před soupeřem zdravý respekt, ale chceme na vlastním ledě zvítězit," uvedl na setkání s novináři trenér Komety Kamil Pokorný.

"Čekají nás tři utkání těsně za sebou. Brno má kvalitu, ač třeba v úvodu sezony tolik neboduje. Oni se ale čistě cíleně připravují na závěr, doplňují tým, doma je žene vynikající publikum. Určitě nepojedeme na jih Moravy s poraženeckou náladou. Chceme bodovat, hráčům stále připomínáme, že náš velký propad musíme zkoušet dohnat v každém duelu. Venku jsme zatím získali více bodů než doma," řekl pardubický trenér Břetislav Kopřiva.

Sparta v posledních čtyřech zápasech před přestávkou pokaždé prohrávala, přesto dokázala ve třech případech výsledek otočit a vyhrát. "Naším cílem je, abychom do zápasů vstupovali lépe. Je pěkné, že i tak jsme našli cestu k vítězství, ale takové úvody utkání samozřejmě nejsou ideální," uvedl před zápasem s Mladou Boleslaví kouč Uwe Krupp.

Středočeši během reprezentační pauzy protáhli smluvně působení brankáře Gašpera Krošelje v Bruslařském klubu, kde byl původně jen na zkoušku. "Věřím, že půjdeme nahoru a uhrajeme play off. Všichni jsme doufali v něco lepšího. Já ale na tabulku nekoukám, s tím bych nemohl fungovat. Nekoukám ani, kde je tým, se kterým máme právě hrát," prohlásil Krošelj před duelem předposledního celku soutěže na ledě extraligového lídra.

Liberec přivítá pod Ještědem Zlín. Bílí Tygři nahání vedoucí Pražany díky stabilním výkonům. Pouze ve dvou úvodních kolech se jim stalo, že dvakrát po sobě nebodovali.

Berani prohráli poslední dva extraligové zápasy a v tabulce klesli na desáté místo. V Liberci se jim dlouhodobě nedaří a zvrátit nepříznivou bilanci pro ně bude hodně složité i vzhledem k současné marodce.

"Kdybychom se měli řídit takovými statistikami, tak do Liberce nemusíme vůbec jezdit. Každé utkání začíná od nuly a my se pokusíme uspět. Předpokládal jsem, že se nám v reprezentační přestávce vyprázdní marodka, opak je ale pravdou," řekl novinářům zlínský trenér Robert Svoboda, který bude postrádat zraněné útočníky Fořta, Fryšaru a Čachotského, viróza vyřadila i Hermana.

Statistické údaje před středečním 18. kolem hokejové extraligy

Bílí Tygři Liberec (2.) - PSG Berani Zlín (10.).

Začátek zápasu: 17:20 (ČT sport).

Vzájemný zápas v této sezoně: 7:2.

Nejproduktivnější hráči: Marek Kvapil 17 zápasů/28 bodů (11 branek + 17 asistencí) - Jakub Herman 15/14 (6+8).

Statistiky brankářů: Roman Will průměr 2,56 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 90,99 procenta a dvakrát udržel čisté konto, Marek Schwarz 2,09 a 93,75 - Jakub Sedláček 2,59, 90,83 a jednou udržel čisté konto, Tomáš Štůrala 3,53 a 89,47.

Zajímavosti:

- Liberec doma bodoval sedmkrát za sebou a z toho šestkrát vyhrál.

- Zlín po předchozí pětizápasové bodové sérii, při které čtyřikrát zvítězil, vyšel dvakrát po sobě naprázdno.

- Liberec poslední dva vzájemné duely ovládl při celkovém skóre 14:2.

- Lotyšský útočník Edgars Kulda oslaví ve středu 24. narozeniny, asistentovi trenéra Liberce Patriku Augustovi bude ve stejný den 49 let.

HC Verva Litvínov (7.) - HC Energie Karlovy Vary (8.).

Začátek zápasu: 17:30.

Vzájemný zápas v této sezoně: 4:3 v prodl.

Nejproduktivnější hráči: František Lukeš 18/13 (6+7) - Petr Šenkeřík 17/11 (3+8).

Statistiky brankářů: Jaroslav Janus 2,17, 92,24 a jednou udržel čisté konto, Miroslav Hanuljak 3,00 a 92,31 - Filip Novotný 2,13, 93,44 a třikrát udržel čisté konto, Tomáš Závorka 4,50 a 86,76.

Zajímavosti:

- Litvínov vyhrál osm z posledních devíti vzájemných zápasů. Karlovy Vary v nich vedle jedné výhry ještě čtyřikrát bodovaly.

- Verva z posledních čtyř zápasů získala jen dva body. Doma prohrála tři z uplynulých čtyř duelů.

- Karlovy Vary vyhrály sedm z posledních osmi zápasů a ztratily v nich jen tři body.

- Norský obránce Daniel Sörvik z Litvínova může sehrát 100. zápas v české extralize.

HC Kometa Brno (6.) - HC Dynamo Pardubice (12.).

Začátek zápasu: 18:00.

Vzájemný zápas v této sezoně: 2:3 po sam. nájezdech.

Nejproduktivnější hráči: Peter Mueller 13/14 (8+6) - Rostislav Marosz 17/10 (6+4).

Statistiky brankářů: Karel Vejmelka 2,06 a 92,62, Marek Langhamer 2,38 a 91,63 - Ondřej Kacetl 3,42, 89,38 a jednou udržel čisté konto, Milan Klouček 3,75 a 87,04.

Zajímavosti:

- Kometa ve vzájemných zápasech bodovala sedmkrát za sebou a z toho pětkrát vyhrála.

- Brňané doma vyhráli pětkrát za sebou a ztratili jediný bod. Z posledních čtyř duelů Kometa prohrála jediný.

- Dynamo pod novým koučem Břetislavem Kopřivou, který nahradil Miloše Holaně, vyšlo naprázdno v jediném ze čtyř zápasů a získalo celkem sedm bodů.

- Obránce Brna Tomáš Bartejs může sehrát 200. zápas v extralize.

- Útočník Komety Luboš Horký oslaví ve čtvrtek 21. narozeniny.

HC Sparta Praha (1.) - BK Mladá Boleslav (13.).

Začátek zápasu: 18:30.

Vzájemný zápas v této sezoně: 1:3.

Nejproduktivnější hráči: Petr Vrána 18/15 (5+10) - Jakub Klepiš 15/13 (5+8).

Statistiky brankářů: Matěj Machovský 2,28, 93,05 a dvakrát udržel čisté konto, David Honzík 1,71 a 93,33 - Gašper Krošelj 2,35, 91,42 a dvakrát udržel čisté konto, Pavel Kantor 3,24 a 85,98.

Zajímavosti:

- Mladá Boleslav po sérii devíti porážek ve vzájemných duelech vyhrála dvakrát z posledních tří soubojů.

- Bruslařský klub venku vyhrál jediný z posledních sedmi zápasů.

- Pražané vyhráli tři z posledních čtyř utkání a získali v nich sedm bodů.

- Sparťanský útočník Lukáš Klimek oslaví ve čtvrtek 32. narozeniny. Mladoboleslavskému obránci Ondřeji Dlapovi je dnes 27 let a útočníkovi Pavlu Kousalovi bude ve čtvrtek 20 let.