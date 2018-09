Praha - Pátečními šesti zápasy 1. kola se naplno rozjede nová sezona hokejové extraligy. Ostrá premiéra pod novými kouči čeká hned pětici týmů. Největší pozornost poutá angažmá Němce Uweho Kruppa ve Spartě. Pražané přivítají doma Hradec Králové, který převzal jako hlavní kouč Tomáš Martinec. Nováček Karlovy Vary se představí v Olomouci. Do soboty si musí na první start počkat obhájce titulu Brno.

Spartu čeká hned zkraje velmi zajímavá prověrka. "Sezona je dlouhá a vždy procházíte různými fázemi. Teď se soustředíme na povedený vstup do ročníku, od něj se odrazíme. Hradec hraje velmi dobře. Střetli jsme se s ním na počátku přípravy, kdy jim chybělo pár hráčů. Podle mě to bude rychlý zápas. Hradec hodně forčekoval a dostal nás pod tlak. V pátek se dá čekat to samé," odtušil Krupp.

Královéhradečtí v rámci domácího Mountfield Cupu přetlačili před měsícem Spartu 5:4 v prodloužení, ale občas měli v ofenzivě problémy. "Obraz hry je takový, jaký jsme si představovali, ale jsme zklamaní z koncovky. Proto není výsledný efekt takový, jak bychom chtěli. Čeká nás hodně práce, abychom uhráli v extralize jiné výsledky a dobře vstoupili do soutěže," připustil trenér Martinec.

Majitel Plzně Martin Straka se ze střídačky vrátil zpět do kanceláře a svěřil naplno tým těm, které na ní měl k ruce - Ladislavu Čihákovi s Jiřím Hanzlíkem. Indiány čeká na úvod Liberec. "Strašně moc si vážím toho, že jsem dostal příležitost. Co se týká tlaku, tak všechno bude záležet na tom, jak odstartujeme extraligu. Věřím, že kolegové i tým mi pomůžou a uděláme co nejlepší výsledky," řekl Čihák.

"Netvrdím, že nejsem nervózní, ale to je asi všech čtrnáct koučů v extralize. Každý chce dobře vykopnout a dobře začít. Ale rozhodně to není tak, že bych kvůli tomu nemohl spát," uvedl liberecký trenér Filip Pešán. "Doufám, že to zvládneme a dobře začneme, ale nesmí se opakovat zkraty ve třetích třetinách, jež jsme měli v přípravě," dodal kapitán Petr Jelínek.

S novými šéfy střídačky jde do sezony i Olomouc, kde převzali mužstvo po Zdeňku Venerovi jeho asistenti Jan Tomajko se Zdeňkem Motákem. "Náš styl nebude příliš odlišný od minulé sezony. Chceme navázat na to, co jsme dělali s Venerou. Nechystáme se nic radikálně měnit. Protože moc gólů nedáváme, tak musíme výborně bránit," poznamenal Tomajko.

Olomouc se v premiéře musí obejít bez zraněného útočníka Petra Strapáče. "Myslím si, že jsme schopní v pátek ukázat, na čem jsme v přípravě pracovali, a že jsme schopni odvést kvalitní výkon. Na sezonu jsme dobře připraveni a věřím, že to přetavíme v úspěšný vstup," doplnil Moták.

Karlovy Vary čeká premiéra po návratu do nejvyššího patra českého hokeje. "Když se sezona bude vyvíjet dobře a vyhnou se nám zranění, chtěli bychom do play off. Ale koukáme na každý další zápas a myslím si, že po sezoně v první lize nemůžeme mít přehnané ambice, které by mužstvo dostávaly zbytečně pod tlak. To, že budeme hrát bez tlaku, by měla být jedna z našich výhod," věří kouč Martin Pešout.

Mladá Boleslav chce po zklamání z minulé sezony zpět do vyřazovacích bojů. "Hodně jsme v přípravných utkáních zkoušeli, ale i tak se projevil progres. Myslím, že hráči pochopili, co po nich chceme. Věřím, že jdeme dobrým směrem," poznamenal trenér Vladimír Kýhos.

Ještě hůře na tom byl v předchozím ročníku úvodní soupeř Středočechů Litvínov, který zachraňoval skvělou sérii nepřetržité účasti mezi elitou od roku 1959 až na poslední chvíli v baráži. Přinejmenším do klidnějších vod má mužstvo dovést nový trenér Milan Razým. "Byl tu dvakrát z posledních tří sezon strašák baráže, chtěli bychom se určitě vyhnout play outu a pokusili se dostat do play off," prohlásil Razým.

Zlín vyzve Třinec a rád by navázal na výsledky z přípravy, během níž vyhrál sedm duelů z osmi. "Příprava proběhla podle našich představ, výsledky byly úspěšné, ale jak všichni říkají - je to jen příprava. Bereme si z toho to pozitivní, měli jsme celkem dobrou produktivitu," řekl trenér Robert Svoboda.

Třinec má před prvním startem problémy s marodkou a jistě bude postrádat zraněné opory Vladimíra Rotha, Martina Růžičku a Jiřího Polanského. O zápas proti svému poslednímu chlebodárci by mohl přijít i Roberts Bukarts, který laboruje s drobným zraněním.

"Zlín je pro nás vždy specifický soupeř, ale už během minulého roku jsme s nimi sehráli velmi dobré zápasy. I když se nám proti nim nevedlo, los je pro všechny stejný a každý bude mít spoustu sil. Všechny týmy jsou na stejné startovací čáře," řekl trenér Ocelářů Václav Varaďa.

Pardubice uspěly v přípravě jen ve dvou zápasech z 11. "Herně to však nebylo tak tragické jako výsledkově. Naší Achillovou patou je proměňování šancí. Minulý ročník jsme ale v srpnu skoro vše vyhráli a v říjnu jsme byli předposlední. Kéž by to nyní platilo v úvodu sezony obráceně," přál si kouč Miloš Holaň.

Vítkovice jdou do sezony po nepříliš povedené přípravě, kterou ale v generálce zakončily drtivým vítězstvím nad Trenčínem 6:0. "Výsledkově to byla opravdu naše nejhorší příprava od doby, co jsem u mužstva. Pro nás je hlavní, že jsme si v přípravě našli nové impulzy, nové podněty, nové vazby. V tomto ohledu příprava splnila svůj účel a já jsem přesvědčen, že z toho budeme těžit," prohlásil kouč Jakub Petr, který patrně nebude mít k dispozici zraněné Erika de la Roseho a Samsona Mahboda.

Kolo zkompletuje sobotní dohrávka mezi Chomutovem a mistrovským Brnem.

Statistické údaje před pátečním 1. kolem extraligy: -------- HC Škoda Plzeň - Bílí Tygři Liberec. Začátek zápasů: 17:30. Bilance výsledků v přípravě (včetně Ligy mistrů): Plzeň: 9 zápasů - 8 výher v normální hrací době - 0 výher v prodl. nebo po sam. nájezdech - 0 proher v prodl. nebo po sam. nájezdech - 1 prohra v normální hrací době. Liberec: 9 - 2 - 2 - 1 - 4. Zajímavosti: - Na lavičce Plzně si premiéru jako hlavní kouč odbude Ladislav Čihák, který byl dosud asistentem Martina Straky. - Plzeň v minulé sezoně vyhrála nad Libercem tři ze čtyř utkání. - Škoda v přípravě uspěla v Lize mistrů a už po čtyřech zápasech postoupila do listopadového play off. Doma porazila Lugano (3:2) a Jyväskylä (4:2) a v odvetách vyhrála ve Finsku (6:2) a ve Švýcarsku (3:2). - Liberec prohrál dva z posledních tří testů před extraligou, ale v generálce uspěl proti Chomutovu (5:1). - Plzeňský útočník Václav Nedorost, nová posila z Motoru České Budějovice, může sehrát 300. zápas v extralize. BK Mladá Boleslav - HC Verva Litvínov. Začátek zápasů: 17:30. Bilance výsledků v přípravě: Mladá Boleslav: 9 - 4 - 1 - 4 - 0. Litvínov: 8 - 5 - 0 - 1 - 2. Zajímavosti: - Na střídačce Litvínova si odbude premiéru nový trenér Milan Razým, který nahradil po minulé sezoně Jiřího Šlégra. - Mladá Boleslav ve vzájemných duelech s Litvínovem třikrát za sebou bodovala a z toho dvakrát vyhrála. - Bruslařský klub v přípravě vyhrál tři z posledních čtyř zápasů a Litvínov uspěl ve dvou z posledních tří. - Mladoboleslavský útočník Martin Látal, který se v létě vrátil z hostování v Hradci Králové, může sehrát 500. zápas v extralize. - Litvínovský obránce Jan Ščotka, letní posila z Pardubic, může nastoupit k 200. utkání v domácí nejvyšší soutěži. PSG Berani Zlín - HC Oceláři Třinec. Začátek zápasů: 17:30. Bilance výsledků v přípravě (včetně Ligy mistrů): Zlín: 8 - 6 - 1 - 0 - 1. Třinec: 9 - 5 - 0 - 2 - 2. Zajímavosti: - Zlín v minulé sezoně vyhrál nad Třincem tři ze čtyř utkání. - Třinec v ostrém testu na extraligu v Lize mistrů nejdříve utrpěl doma debakly s Djurgaardenem (1:6) a Tapparou Tampere (2:8), v odvetách vyhrál ve Stockholmu 4:3 a v Tampere podlehl 2:3 v prodloužení. - Zlín vyhrál v přípravě před startem extraligy šestkrát za sebou HC Dynamo Pardubice - HC Vítkovice Ridera. Začátek zápasů: 18:00. Bilance výsledků v přípravě: Pardubice: 11 - 2 - 0 - 1 - 8. Vítkovice: 11 - 3 - 2 - 1 - 5. Zajímavosti: - Vítkovice vyhrály pět z posledních šesti vzájemných zápasů. Naposledy se radovaly Pardubice, které v lednu doma vyhrály 5:1. - Vítkovice na konci přípravy vyhrály dva ze tří zápasů a v tom třetím prohrály až po samostatných nájezdech. - Dynamo si jediné dvě výhry z celkových 11 duelů v přípravě připsalo v posledních třech testech. - Pardubický obránce Marek Trončinský dnes slaví 30. narozeniny. - Slovenský obránce Peter Trška z Vítkovic může v neděli proti Spartě sehrát 200. zápas v české extralize. HC Olomouc - HC Energie Karlovy Vary. Začátek zápasů: 18:00. Bilance výsledků v přípravě: Olomouc: 8 - 3 - 1 - 1 - 3. Karlovy Vary: 11 - 4 - 2 - 0 - 5. Zajímavosti: - Na lavičce Olomouce si odbudou premiéru v roli hlavních trenérů Jan Tomajko a Zdeněk Moták, kteří se posunuli z role asistentů předchozího kouče Zdeňka Venery. - Nováček z Karlových Varů se představí v extralize po roční pauze. Po loňském sestupu vybojoval návrat v baráži. Před loňským sestupem hrály Karlovy Vary v nejvyšší soutěži nepřetržitě od roku 1997, kdy získaly extraligovou licenci právě od Olomouce. - Olomouc prohrála tři z posledních čtyř přípravných zápasů, z toho jednou až v prodloužení. - Energie na závěr přípravy vyhrála třikrát za sebou a pětkrát ze šesti utkání. HC Sparta Praha - Mountfield Hradec Králové. Začátek zápasů: 18:30 (O2 TV). Bilance výsledků v přípravě (včetně Ligy mistrů): Sparta: 10 - 5 - 2 - 2 - 1. Hradec Králové: 10 - 5 - 1 - 1 - 3. Zajímavosti: - Na lavičce Sparty si odbude premiéru německý kouč Uwe Krupp, který nahradil dvojici František Výborný, Radim Rulík. - Na střídačce Hradce Králové bude debutovat trenér Tomáš Martinec, který se posunul z pozice asistenta dosavadního kouče Václava Sýkory. - Hradec Králové proti Spartě v extralize třikrát za sebou bodoval a z toho dvakrát vyhrál. - Sparta se utkala s Hradcem Králové před měsícem v přípravě a na domácím Mountfield Cupu vyhráli Východočeši 5:4 v prodloužení. - Hradec Králové v ostrém testu před extraligou prohrál v Lize mistrů tři ze čtyř zápasů. Doma po prohře s Norimberkem 1:2 zdolal Rouen 3:2 a následně prohrál v odvetách v Německu 3:4 v prodloužení a ve Francii 0:2. - Sparta v přípravě vyhrála čtyři z posledních pěti utkání. Další program: -------- Sobota 15. září - dohrávka 1. kola: 15:30 Piráti Chomutov - HC Kometa Brno (O2 TV). Neděle 16. září - 2. kolo: 14:00 Bílí Tygři Liberec - HC Dynamo Pardubice, 15:00 HC Oceláři Třinec - HC Olomouc, 15:30 HC Energie Karlovy Vary - BK Mladá Boleslav, 17:00 Mountfield Hradec Králové - Piráti Chomutov, 17:20 HC Kometa Brno - HC Škoda Plzeň (ČT sport), 17:30 HC Vítkovice Ridera - HC Sparta Praha, HC Verva Litvínov - PSG Berani Zlín.