ÚZSI a BIS mapují své fungování do roku 1993

Praha - Civilní rozvědka a kontrarozvědka dnes u příležitosti 30 let od svého vzniku představily společnou edici dvou publikací, ve kterých popisují své fungování v prvních porevolučních letech. ČTK o tom informovali kancléř Úřadu pro zahraniční styky a informace (ÚZSI) Jaroslav Hrbek a mluvčí Bezpečnostní informační služby (BIS) Ladislav Šticha. Publikace vydané v omezeném nákladu především pro účely prezentace služeb nabízí ÚZSI a BIS veřejnosti na svých internetových stránkách.

Civilní kontrarozvědka vznikla v Československu 16. února 1990 jako Úřad federálního ministerstva vnitra pro ochranu ústavy a demokracie, funkci rozvědky začala plnit Zpravodajská služba federálního ministerstva vnitra. Stalo se tak den poté, co byly na základě lednového rozhodnutí tehdejšího ministra vnitra Richarda Sachera zrušeny všechny centrální útvary Státní bezpečnosti (StB).

Hrbek uvedl, že publikace je prvním celistvým pojednáním o prvních letech zpravodajské služby demokratického státu. Popisuje důležité okamžiky ve vývoji tajné služby i složitost transformace z represivního aparátu sloužícího zájmům komunistického režimu v nestrannou službu, která má na zřeteli zájmy demokratického státu. Dotýká se i zapojení rozvědky do mezinárodní komunity zpravodajských služeb či právního zakotvení tajných služeb.

Ředitel ÚZSI Marek Šimandl v úvodu publikace uvádí, že rozvědka je neopomenutelnou součástí demokratického zpravodajského systému. "Publikace, kterou otevíráme část své historie, poodhaluje některé překážky vzniku české civilní rozvědky," napsal. Cesta k demokracii nebyla jednoduchá, dodal. "O to cennější je práce všech, kteří se po definitivní prohře komunistického zla rozhodli věnovat velkou část svého profesního, a mnohdy i osobního života, budování zcela nové demokratické zpravodajské služby," napsal.

Úřad na ochranu ústavy a demokracie se několikrát přejmenoval, Federální bezpečnostní informační službou byl od poloviny roku 1991. "Dodnes si myslím, že jsme měli zůstat u původního názvu, protože ochrana ústavy a demokracie patří k našim hlavním úkolům," uvedl v tiskové zprávě ředitel BIS Michal Koudelka.

Nynější šéf kontrarozvědky připomněl, že do služby nastoupil v roce 1992. "Neprozradím žádné tajemství, když to období nazvu diplomaticky poněkud neurovnaným. O to víc jsem dnes pyšný, jak silnou a respektovanou službu se za těch třicet let podařilo vybudovat," uvedl.

Na publikacích pracovali archiváři obou tajných služeb, mezi prameny patří vedle archivních materiálů a dobových fotografií také vzpomínky lidí, kteří období 1990-1993 ve službách zažili. "Publikace je unikátní nejen spoluprací dvou zpravodajských služeb, ale zejména obsahem. Nemají ambici být vyčerpávajícími dokumenty postihujícími všechny klíčové okamžiky a osobnosti, ale jsou atraktivním pohledem lidí zevnitř obou služeb," dodal Koudelka.