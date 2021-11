Uznávaný umělec Petr Sís v Praze pokřtil svoji knihu Nicky & Věra

Praha - Mezinárodně uznávaný spisovatel a ilustrátor Petr Sís dnes ve vyprodaném pražském Centru současného umění DOX pokřtil české vydání své knihy Nicky & Věra. Publikace s podtitulem "Tichý hrdina holocaustu a děti, které zachránil" je příběhem židovského dítěte Very Gissingové, které Nicholas Winton v předvečer druhé světové války odvezl před nacisty z Prahy do Velké Británie. Kmotry knihy se stali Sísův bratr David a setra Hana.

Fotogalerie

Součástí večera byla i diskuse se zakladatelem nakladatelství Labyrint Joachimem Dvořákem a zvukové záznamy vzpomínek pamětníků zachráněných v roce 1939 před transportem do koncentračních táborů tím, že jim Winton zajistil odjezd vlakem do Spojeného království. Uskutečnil se i živý telefonát se Zuzanou Marešovou, jednou z Wintonových dětí.

V knize Nicky & Věra se setkávají dva příběhy. Jedním je příběh mladého Wintona, který v předvečer druhé světové války zachránil před nacisty 669 převážně židovských dětí. A druhým je příběh Very Gissingové, jednoho z dětí, které v Praze nastoupily do vlaku směr Londýn. Tehdy se jmenovala Věra Diamantová. Dnes je jí 92 let. Její rodiče zemřeli v nacistických táborech.

Sís, který od 80. let žije ve Spojených státech, uvedl, že ho k napsání knihy Nicky & Vera inspirovala návštěva Prahy. S dospívajícím synem se totiž vydali na výstavu věnovanou Wintonovi a on si uvědomil, že ve své práci nevěnoval dostatečnou pozornost "tichým hrdinům tohoto světa".

"Viděl jsem film Mateje Mináče Síla lidskosti, který byl na příběhu Wintona založený. A úplnou náhodou jsem našel dvě knihy. Jedna byla v muzeu holokaustu ve Washingtonu. Byla od Ivana Backera a jmenovala se Train to Freedom. Druhá byla od Věry Gissingové s názvem Perly dětství. Byla to úžasná kniha z pohledu optimistické nevinné holčičky. Popisuje své město, lidi, kteří milují Masaryka a myšlenku Československa," řekl Sís. "Náboženství a politika nejsou z jejího pohledu důležité. Miluje přírodu a popisuje, jak chodí večer plavat do Labe s jejich koněm. Popisuje úžasné pocity, když zapadá slunce a ona sedí na mokrém koni. Ve skutečnosti neví, že ji rodiče chrání před špatnými zprávami z Německa," dodal.

Petr Sís je mezinárodně uznávaný umělec, je autorem 30 knih, dalších 60 ilustroval. Jeho film Hlavy získal v roce 1980 hlavní cenu na filmovém festivalu v Berlíně. V roce 1984 byl komunistickou policií donucen k nedobrovolné emigraci a usadil se v New Yorku. Jeho velkoformátové tapiserie, připomínající proslulé bojovníky za svobodu Václava Havla, Nelsona Mandelu, Johna Lennona, Martina Luthera Kinga a další, lze najít na letištích celého světa. Stanici newyorského metra na 86. ulici a na Lexington Avenue zdobí jeho poetické mozaiky.

Jeho bratr David Sís letos uvedl na Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary svůj film Sny o toulavých kočkách. Jde o portrét Petra Síse. David Sís ve filmu rozhovory, ale i archivními materiály a ukázkami prací mapuje vnitřní svět staršího bratra a odhaluje emotivní zeď, která život celé rodiny osudově rozdělila.