Uživatelé drog kvůli pandemii začali podle policie více využívat internet

Praha - Kvůli pandemii koronaviru v loňském roce začali uživatelé a prodejci drog stále více využívat internet. Lidé si navykli objednávat návykové látky přes sociální sítě a nechávají si je doručit dovážkovou službou. Často platí kryptoměnami. Novinářům to řekl ředitel Národní protidrogové centrály (NPC) Jakub Frydrych. Vyšetřování takovéto drogové kriminality je podle něj značně komplikované.

S příchodem pandemie a vládních restrikcí ztratili prodejci drog některé své distribuční možnosti - byla například uzavřena taneční scéna. "Dá se říci, že ten virtuální svět přinesl novou dimenzi doručování a pro spoustu lidí to znamená, že nemusí vstupovat to té kriminální subkultury, že se nemusí osobně potkat s kriminálním prostředím," uvedl Frydrych. Pokles tradičních možností, jak obchodovat s návykovými látkami, se pak podle něj odráží i na počtu stíhaných drogových trestných činů.

V současné době, bezprostředně po skončení pandemie, se podle ředitele NPC některá tradiční distribuční místa opět vracejí. "Nicméně stále cítíme tu akceleraci uzavřených skupin na sociálních sítích, bezkontaktního doručování a zejména prolnutí s psychoaktivními léčivými prostředky," prohlásil Frydrych. Kvůli covidu-19 se podle něj totiž značně zvýšil zájem o farmaceutika, která byla po nějakou dobu dostupnější. Ve vyloučených lokalitách pak stoupl i zájem o rozpouštědla nebo lepidla.

V Česku stejně jako v dalších státech zůstává nejoblíbenější nelegální návykovou látkou marihuana. Následuje metamfetamin, tedy pervitin. "Těžiště této produkce stále zůstává v malých laboratořích, které produkují okolo 50 gramů na jeden výrobní cyklus a dostupnost této drogy v České republice je velmi vysoká," uvedl Frydrych.

Metamfetamin již však podle ředitele NPC není pouze doménou Česka, Slovenska a Nizozemska. V dalších evropských státech výrazně narůstá poptávka. Vozí se s Afghánistánu či Íránu nebo z produkcí z Nizozemska či Belgie. V Evropě pak roste i vliv mexického organizovaného zločinu.

Policisté z protidrogové centrály v Česku zadrželi loni 1,3 tuny sušiny marihuany, v posledních letech to přitom bývalo podle Frydrycha kolem půl tuny. Kriminalistům se podle něj podařily větší zásahy. "Do jisté míry to souvisí i s tím, že ČR je považována v otázce marihuany za vývozní zemi," uvedl ředitel NPC. Cena kilogramu marihuany se pak podle něj zvýšila o 20.000 korun na 90.000 korun. Malopěstitelé vyvážejí přebytky, které neprodají v Česku, zejména do Velké Británie či Skandinávie.