Užíváme si každou vteřinu, řekl Satoranský k české jízdě na MS

Šen-čen (Čína) - Tomáš Satoranský byl hlavním tahounem české basketbalové reprezentace za vysokým vítězstvím nad Brazílií (93:71), po kterém může tým kouče Ronena Ginzburga dál bojovat o čtvrtfinále mistrovství světa v Číně. Rozehrávač Chicaga ovládl zápasové statistiky s 20 body a devíti asistencemi, přidal i sedm doskoků. Při první účasti na MS v éře samostatné České republiky povede tým v pondělí do bitvy o play off s Řeckem.

"Na tomhle turnaji je hodně emocí. Užíváme si každou vteřinu a jsem rád, že to můžeme prodloužit a být o další dny v souboji o čtvrtfinále. Kdyby mi někdo řekl, že budu hrát v pondělí s Řeckem na mistrovství světa o čtvrtfinále, tak mu neuvěřím nikdy. Je neskutečné, co se tady zatím pro nás děje. Musíme se zase skvěle připravit a zůstat hladoví, to je to nejdůležitější," řekl Satoranský.

Soupeři, který v základní skupině porazil Nový Zéland, Řecko i Černou Horou, uštědřili čeští hráči první porážku na turnaji. "Když se hraje trochu pomaleji, tak jsou mnohem silnější, protože mají chytrý tým. Dokážou se dobře číst, protože spolu hrajou hrozně moc let. Mají spoustu hráčů, kteří už jsou na pátém mistrovství," prohlásil Satoranský.

"My jsme ale od začátku ukázali hladovost, energii, nasazení a rychlý přechod, což nás vždycky zdobilo. Podařilo se nám odskočit a už jsme je nenechali vrátit do zápasu. To bylo strašně důležité. Trochu jsem od nich čekal nápor ve druhém poločase, ale my jsme naštěstí nepolevili," podotkl.

Na double double či dokonce triple double Satoranský vůbec nemyslel. "Jen jsem se soustředil na to, ať vyhrajeme o co nejvíc bodů. Statistiky jdou na tomto turnaji úplně na vedlejší kolej. Nejdůležitější je to, co se nám podaří s týmem. Proto jsem o tom ani nevěděl a rozhodně to neřeším."

Výše skóre proti Brazílii může být pro český tým důležitá i pro pondělní duel s Řeckem, ale podle Satoranského se na to nedá ve hře myslet. "Když jdete do zápasu s tím, že máte vyhrát o tolik nebo o tolik, je to špatně. Nejdůležitější je hrát každou pozici naplno a snažit se vyhrát. Samozřejmě chcete, aby to bylo o co nejvíc bodů," uvedl.

V případě výhry USA nad Řeckem může stačit českému týmu v posledním duelu i prohra o 11 bodů k postupu do čtvrtfinále. "To bude to samé, až budeme hrát proti Řecku. Také nesmíme vnímat před zápasem, že můžete prohrát o nějaký počet bodů, protože to začnete prohrávat během prvních dvou minut. My do toho půjdeme s tím, že chceme vyhrát a uvidíme, co se bude dít," dodal Satoranský.

V zápase s Brazílií, v němž čeští basketbalisté vedli až o 29 bodů, už na konci skóre sledovali. "Je dobré, že se nám povedlo udržet vedení o dvacet bodů," podotkl Satoranský.

V závěru se dostali do hry z lavičky i Lukáš Palyza, Tomáš Vyoral a Jakub Šiřina. "Určitě to byla odměna pro všechny kluky, co tady tolik nehrají. Na lavičce nás neuvěřitelně podporují a turnaj hrozně prožívají. Je to pro ně těžká situace. Říkali jsme jim, že hrajeme o tyto body a aby rozhodně nic nevypouštěli," prohlásil Satoranský.

On sám do zápasů dává veškeré síly a hodně diriguje hru. "Vždycky pak přijdu na pokoj a jsem úplně vyždímaný. Nejen po těch minutách, ale i potom, jak to prožívám během utkání," řekl a omlouval mírně ochraptělý hlas. "Je tam hodně emocí a zároveň jsem zpíval hodně oslavných písniček v šatně. Náš 'go to song' jsou Černí andělé od Lucie."

Brzy začne myslet na pondělní bitvu. "Je to teď strašně čerstvé. Těším se, že se podívám na Ameriku s Řeckem, to bude úžasný zápas. Uvidíme, jestli nám Američani znovu nepomůžou a neseberou jim nějaké síly. Je důležité si odpočinout, zregenerovat a zítra se pořádně připravit. Určitě se podíváme na jejich zápas s Brazílií, která se na ně výborně připravila. Doufám, že nám zmenšené hřiště podle pravidel FIBA pomůže proti Janisovi (Adetokunbovi). On je totiž v protiútoku nezastavitelný," dodal Satoranský.