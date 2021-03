Užití AstraZeneky pozastavily i Německo, Francie a Itálie

Blatný: Česko nepřeruší očkování vakcínou AstraZeneca

Česko zatím nepozastaví očkování vakcínou AstraZeneca, řekl po dnešním jednání vlády ministr zdravotnictví Blatný (za ANO). Podle něj nebyla prokázána souvislost s případy výskytu krevních sraženin, které se stejně často vyskytují i v neočkované populaci. Firma minulý týden oznámila, že do konce března sníží dodávky Evropské unii. Česko dostane podle Blatného v březnu 120.000 místo 200.000 dávek.

"Zatím nebyla prokázána příčinná souvislost nežádoucích účinků přímo s podáním vakcíny. Počty těch událostí se nevymykají běžné populaci," uvedl Blatný. V některých zemích byly zaznamenány případy plicních embolií jako následku trombózy neboli krevní sraženiny v časové souvislosti s očkováním. Podle britského úřadu pro kontrolu léčiv i Světové zdravotnické organizace se ale souvislost neprokázala.

Podle informací na webu České angiologické společnosti, které sdružuje lékaře zabývající se léčbou cévního systému, je výskyt hluboké žilní trombózy asi 160 případů na 100.000 obyvatel a trombózy povrchových žil asi 400 na 100.000 obyvatel. S věkem se pak pravděpodobnost zvyšuje až na pět z tisíce lidí nad 45 let a jedno procento lidí nad 80 let.

Podle Blatného pro to svědčí i zkušenosti z Velké Británie, kde se vakcínou AstraZeneca masivně očkuje. "Její prokazatelný benefit je neoddiskutovatelný a není potřeba mít nějakou obavu. Situací se podle ministra zabývají příslušné úřady na národní i evropské úrovni. "Výbor evropské lékové agentury by měl vydat stanovisko do konce týdne," uvedl.