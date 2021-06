ÚZIS: V některých regionech už nepřibývají nové případy koronaviru

Praha - V některých regionech podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) epidemie natolik slábne, že tam v některých dnech nepřibývají nové případy. Mizí takzvané komunitní šíření, tedy případy lidí, kteří nevědí, od koho a kde se nakazili. V žádném kraji počet případů v současné době neroste, dlouhodobější vzestup nehlásí ani žádný okres či obec s rozšířenou působností. ČTK a České televizi to řekl ředitel ÚZIS Ladislav Dušek.

V součtu za celou republiku bylo například tuto středu 131 případů, což znamená méně než deset na jeden kraj. Podle dat za poslední týden nezaznamenali žádný nový případ v okrese Náchod, po jednom hlásili z okresů Písek, Rychnov nad Kněžnou a Svitavy. Další čtyři mají dva nakažené v posledním týdnu. Tyto nejméně postižené okresy jsou po celé ČR. Naopak nejhorší situace je stále na jihu Čech v okresech Český Krumlov a České Budějovice a na severu v okrese Liberec.

"Dostáváme se na hranu, kdy bude možné zřejmě příští týden naprosto spolehlivě prohlásit, že v některých regionech, mizí komunitní šíření a epidemie se dostává do fáze, kdy je lokálně kontrolovatelná," uvedl Dušek.

Epidemie podle něj velmi silně brzdí, stále zhruba o 30 procent mezi týdny. "Vývoj se dlouhodobě odehrává podle nejoptimističtějšího scénáře, který kalkuluje s reprodukčním číslem kolem 0,7 i méně," podotkl. Statistici pracují i s modely, že by se epidemie začala znovu probouzet. "I kdyby to nastalo, tak pokles už je tak zásadní, že máme před sebou i týdny reakčního času," dodal.

Dál je třeba hlídat nebezpečné mutace a jejich importy ze zahraničí a řešit lokální ohniska nákazy. V současné době se objevují například ve školách, ale většinou jsou to jednotky případů. Do nemocnic směřuje zhruba desítka nakažených denně. Aktuálně hospitalizovaných je 107 lidí.

Hlavní podíl na brzdění epidemie má podle Duška proočkovanost populace. S tou počítají i modely. "Člověka ten model vyřadí z potenciální nákazy a udělá ho rezistentním ve chvíli, kdy prodělá onemocnění, nebo byl naočkován," řekl. Může se upravit i pro mutace, které očkování částečně umí překonat. "Ukazuje to, že by se epidemie mohla ještě otočit nahoru, ale ta situace je natolik stabilní, že ne dramaticky. A díky proočkovanosti seniorní populace by se (nárůst) neprojevil v nemocnicích," uvedl.

Možnosti šíření viru kromě očkování omezuje také počet lidí, kteří už covid prodělali a mají protilátky. "Nadále platí, že v populaci je 25 procent, možná i více lidí vnímavých k té infekci. Pořád budou vznikat lokální ohniska," dodal Dušek.