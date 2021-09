ÚZIS: V druhé půlce září může být 500 hospitalizovaných s covidem

Praha - Ve druhé polovině září by mohlo být v nemocnicích i více než 500 pacientů s covidem-19. Vyplývá to z predikcí Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS), které poslancům ze zdravotního výboru představil ředitel ÚZIS Ladislav Dušek. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) jde o nejrizikovější ze tří možných scénářů, nyní se epidemie vyvíjí podle prostředního. K dnešnímu dni je hospitalizovaných 89 lidí, 26 z nich na jednotkách intenzivní péče.

Letos v polovině března bylo hospitalizovaných najednou téměř 9500 lidí, tedy devatenáctkrát víc, než uvádějí predikce na druhou půlku září. Na JIP bylo v té době asi 2000 lidí, současné predikce předpokládají sto až 200 takových pacientů ve vážném stavu. Denně by pak do nemocnic mohlo přibývat asi 50 pacientů. Vojtěch také uvedl, že právě tato hranice by znamenala návrat některých protiepidemických opatření, jako jsou testy nebo nošení ochrany dýchacích cest ve firmách. Mohly by se také omezit hromadné akce.

"Nové příjmy do nemocnic jsou dlouhodobě z více než 90 procent z neočkovaných," doplnil Dušek. Upozornil ale na to, že jejich počty během prázdnin byly velmi malé. I mezi novými případy jsou podle něj ze 75 až 80 procent lidé, kteří nebyli dosud očkováni. Naprostá většina z nich nemá žádné příznaky. Počet nově nakažených za týden je asi 20 na 100.000 obyvatel za týden, z nich šest na 100.000 je nejen pozitivních, ale mají i nějaké příznaky nemoci.

Za alarmující by Dušek považoval, pokud by rostl podíl pozitivních testů mezi těmi nařízenými lékařem nebo hygienou u očkovaných seniorů.

V posledních dnech výrazně mezi týdny narostl počet nových případů. V úterý bylo 588 pozitivně testovaných, což je nejvíc od konce května. Odborníci i ministr zdravotnictví očekávají, že nových případů bude dál přibývat, zátěž nemocnic ale nebude tak velká.