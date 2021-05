ÚZIS: Pod 100 případů na 100.000 obyvatel týdně bude ČR po 9. květnu

Praha - Sta nových případů nákazy novým typem koronaviru týdně na 100.000 obyvatel dosáhne ČR podle modelů Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) nejspíš mezi 9. a 14. květnem. Regiony, kde je vývoj epidemie stále rizikový, jsou dál Zlínský, Ústecký a Jihočeský kraj. Některé oblasti Karlovarského a Královéhradeckého kraje mají i menší než poloviční počet nakažených. Vyplývá to z predikcí ÚZIS, které má ČTK k dispozici. K úterý byl počet nových případů za týden na 100.000 obyvatel asi 123.

Celorepublikové reprodukční číslo, tedy průměrný počet dalších nakažených od jednoho pozitivně testovaného, se v posledních týdnech pohybuje mezi 0,7 a 0,9. V krajích, kde jsou počty případů nejnižší, ale osciluje kolem hodnoty jedna, která může znamenat opětovný růst. "Jde o důsledek oscilace ve velmi malých počtech potvrzených případů doplněný zjištěním jednoho velkého lokálního clusteru," uvedl k tomu ÚZIS. Jedná se třeba o věznici v Karlovarském kraji.

Zjednodušeně se reprodukční číslo vypočítává jako součet nových případů za sedm dní posunutý o takzvaný sériový interval, tedy období mezi nástupem příznaků u nakažlivého jedince a prvním nástupem příznaků u nakaženého. Podle dat do úterý je tak reprodukční číslo 0,86. Průměrný denní počet případů se za pět dní snížil asi o 300. Zatímco minulý týden byl nejvyšší denní počet přes 3200, v tom novém je pod 2500.

Podle reprodukčního čísla ÚZIS modeluje, jak se bude vyvíjet epidemie a v současné době rozhodující údaj, kterým je počet nových případů za týden na 100.000 obyvatel. Počítá s reprodukčním číslem od 1,1, které by znamenalo opětovný návrat epidemie k růstu, po 0,75, což je významné zpomalení epidemie. Nejpozitivnější model počítá s vlivem počasí, vakcinace i pokračujícím dodržováním opatření.

V polovině května by tak při pozitivním scénáři mohl být v ČR týdenní počet na 100.000 obyvatel zhruba 69, při nejrizikovějších znovu až 218. K dosažení hranice 100 na 100.000 obyvatel by vedlo reprodukční číslo asi 0,85.

Právě hranici 100 případů ministerstvo zdravotnictví uvedlo jako zásadní při zmírňování protiepidemických opatření. Zveřejněné balíčky avizují na této úrovni otevření všech dosud uzavřených služeb, vláda ho v pondělí oznámila na 10. května.

Další hranicí má být 75 nových případů na 100.000 obyvatel, při ní by se měly otevřít například zahrádky restaurací, sport pro dvacetičlenné skupiny venku nebo ubytování při využití čtvrtinové kapacity. Před polovinou května by se jí podařilo dosáhnout jen v případě reprodukčního čísla pod 0,75. Cílem pro další balíčky jsou hranice 50 případů a 25 případů. Mírně nad 50 případů modely predikují při reprodukčním číslem 0,85 v polovině května, 25 bude dosaženo 6. června při nejpozitivnějším vývoji čísla R.

Pozitivně se podle ÚZIS vyvíjejí i další důležité parametry, jako je pozitivita testů nebo nákaza v rizikové skupině nad 65 let a s ní související počty lidí v nemocnicích. "V populaci je stále relativně mnoho k nákaze vnímavých jedinců, asi 40 až 50 procent, kteří se mohou nakazit a epidemii obrátit zpět k růstu. Zdravotní dopad tohoto potenciálního rizika bude postupně snižovat postupující vakcinace starších populačních skupin," napsal ÚZIS.

V tomto týdnu by podle predikcí měly počty nakažených v nemocnicích klesnout pod 2000 a pacientů s covidem-19 na JIP významně pod 500. Denně by do nemocnic nemělo směřovat v průměru víc než 200 lidí.

V současné době hraje už zásadní roli očkování. Podle modelů má vliv nejen na šíření nemoci v populaci, ale velmi významně snížilo také počty hospitalizovaných a zemřelých "Na počtech hospitalizovaných na JIP se efekt vakcinace zatím projevuje pouze částečně, a to až od počátku května 2021," sdělil ÚZIS.

Predikce vývoje počtu případů a jejich podíl na 100.000 obyvatel za týden:

Reprodukční číslo na 100.000/týden = 15. května na 100.000/týden = 6. června denní počet = 15. května denní počet = 6. června R = 1,1 218 224 4300 6378 R = 0,95 139 117 2535 2134 R = 0,85 100 55 1709 954 R = 0,75 69 25 1107 405

zdroj: ÚZIS