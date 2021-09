ÚZIS: Nechráněno proti covidu-19 je stále asi 435.000 seniorů

Praha - Bez ochrany očkováním nebo prodělaným covidem-19 je podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS), která má ČTK k dispozici, asi 435.000 seniorů. Nejvíc proočkovanou celou populaci starších 16 let alespoň jednou dávkou má Středočeský kraj a Vysočina, naopak nejméně kraje Olomoucký a Moravskoslezský. Celkem už dostalo podle dat o očkování alespoň první dávku očkování přes 65 procent populace nad 16 let.

"Je to na osobní odpovědnosti každého. Vyjít ze své komfortní zóny, nechat se naočkovat a pomoci sobě, svým blízkým a celé společnosti," řekl k tomu dnes novinářům ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Doufá, že se více zapojí praktičtí lékaři, kteří budou mít nejpozději od října k dispozici také vakcínu od firmy Pfizer/BioNTech, pomoci by mohla také jejich motivace od zdravotních pojišťoven. Ministr připomněl, že fungují také mobilní očkovací týmy. "Situace se postupně zlepšuje," dodal.

Proočkovanost seniorů není ve všech regionech stejná. Celkově očkování podstoupilo přes 81 procent lidí nad 60 let. Na Vysočině je to více než 84 procent, v Praze a ve Středočeském kraji přes 83 procent, naopak v Karlovarském kraji 78 procent a v Moravskoslezském pod 77 procent.

"Problém s doočkováním seniorních skupin je zejména ve velmi malých a geograficky odlehlých sídlech," uvedl k datům ředitel ÚZIS Ladislav Dušek. Za nejvíce riziková považuje místa, kde je více vzájemně blízkých obcí, kde je očkována méně než polovina obyvatel. Například v Moravskoslezském kraji je to kolem Jablunkova, Třince a Vítkova. Ve Zlínském kraji kolem Rožnova pod Radhoštěm, Vsetína nebo Bystřice pod Hostýnem, v Olomouckém kolem Jeseníka nebo v Jihočeském kolem Kaplice.

Nových případů nejvíc v posledních dnech přibývá v Karlovarském kraji. Za poslední týden tam přibylo 33 nových případů na 100.000 obyvatel, přímo v okrese Karlovy Vary přes 67. V absolutních číslech ale počty v nejmenším kraji až tak vysoké nejsou. Na Karlovarsku přibylo 77 případů za týden. Na konci srpna krajské město hostilo filmový festival, podle Vojtěcha, který se ho také účastnil, ale za nárůstem případů v tomto regionu jsou návraty z dovolených a blízkost hranic, protože další vlna postupuje opět od západu. Krajští hygienici uvedli, že několik pozitivních případů mělo v anamnéze účast na festivalu, souvislosti se ale nepodařilo prokázat.

Celkově kraj je sice spolu s Libereckým nejméně proočkovaným v Čechách, rozdíly ale nejsou velké. Má ale po Moravskoslezském kraji skoro nejméně proočkované seniory nad 60 let. V populaci nad 16 let má nejvíc lidí očkovaných alespoň jednou dávkou Středočeský kraj a Vysočina, následovaný Prahou a Jihočeským krajem, kde vakcinaci podstoupilo přes dvě třetiny lidí. Jen kolem 60 procent očkovaných je v Olomouckém, Zlínském a Moravskoslezském kraji. Nízkou proočkovanost tam mají zejména malé obce pod 750 obyvatel a v Moravskoslezském kraji také města od 15.000 do 40.000 obyvatel.

Očkování proti covidu-19: Lidé nad 16 let očkovaní nejméně jednou dávkou

Kraj bydliště Do 750 obyvatel 750 - 1999 obyvatel 2000 - 4999 obyvatel 5000 - 14.999 obyvatel 15.000 - 39.999 obyvatel 40.000 - 99.999 obyvatel 100.000 obyvatel a víc Celkem Praha - - - - - - 66,7 % 66,7 % Středočeský 68,4 % 69,2 % 69,9 % 69,5 % 68,7 % 63,9 % - 68,7 % Jihočeský 64,7 % 65,2 % 65,8 % 66,3 % 69,3 % 65,9 % - 66,2 % Plzeňský 64,3 % 63,8 % 66,3 % 63,7 % 65,9 % - 65 % 64,7 % Karlovarský 62,3 % 64,5 % 62,1 % 61,6 % 62,8 % 62,7 % - 62,5 % Ústecký 64,5 % 65,5 % 64,4 % 62,6 % 61,4 % 63,9 % - 63,5 % Liberecký 61,3 % 63,4 % 61,8 % 62,4 % 61,9 % 64,1 % 64,6 % 63 % Královéhradecký 64,5 % 63,7 % 63,8 % 65,7 % 66,5 % 69,7 % - 65,8 % Pardubický 62,1 % 63,1 % 63,1 % 63,5 % 65,2 % 65,3 % - 63,6 % Vysočina 67,7 % 68,5 % 68,5 % 68,6 % 69,9 % 67,8 % - 68,5 % Jihomoravský 61 % 62,9 % 63,2 % 63,6 % 62,6 % - 65,7 % 63,7 % Olomoucký 58,2 % 59,8 % 60 % 58,7 % 60,4 % 61,5 % 64,8 % 60,5 % Zlínský 59,3 % 60,2 % 59,7 % 61,6 % 62,8 % 67,8 % - 61,8 % Moravskoslezský 58,3 % 60,6 % 62,4 % 61,1 % 58 % 60,8 % 60,7 % 60,5 % Celkem 64 % 64,2 % 64,4 % 64,3 % 64,3 % 64,2 % 65,5 % 65,8 %

Pozn.: u 110.000 lidí nebylo bydliště uvedeno

Zdroj: ÚZIS