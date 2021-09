ÚZIS: Nákazy školáků se na nových případech podílejí asi z 30 procent

Praha - Mezi novými případy covidu-19 v září tvoří školní děti podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislava Duška asi 30 procent. Další velká část jsou mladí do 30 let a neočkovaní ve věku 30 až 40 let, kde je stále mnoho neočkovaných. Dušek to řekl ČTK a České televizi. PCR testy potvrdily z prvního kola testování ve školách 116 pozitivních případů.

"Záchyty u mladých lidí tvoří od 1. září asi 30 procent toho čísla. Rostou nákazy i ve věkových třídách, které se školou už nemají nic společného, věkové třídy 20 až 30 let a 30 až 40 let, kde je stále velmi mnoho neočkovaných," řekl Dušek. Mezi nově diagnostikovanými je dlouhodobě 75 až 80 procent neočkovaných.

Školní děti byly od začátku školního roku dvakrát testované, ve většině škol antigenními testy. Průběžné výsledky podle Duška ukazují, že PCR testem bylo potvrzeno 116 pozitivních případů. "Větší množství na středních školách než na základních školách," dodal. Na ZŠ bylo sedm případů na 100.000 testovaných, na SŠ pod 20 případů na 100.000 testů.

Druhé kolo testování ve školách bylo v pondělí 6. září, testy budou podle Duška potvrzeny zřejmě dnes. Naposled se bude testovat ve čtvrtek 9. září. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) dnes uvedl, že po tomto týdnu testování ve školách skončí. Nevyloučil zároveň, že by se časem mohly testy ve školách opět zavést na lokální úrovni, v úterý zmiňoval střední školy v Karlovarském kraji, kde je epidemická situace nejhorší.

Ministerstva školství a zdravotnictví dříve uvedla, že pokračovat v testování se bude v regionech, kde bude po všech třech kolech incidence vyšší než 25 případů na 100.000 provedených testů. Průběžná data z druhého kola podle ministra neukazují, že se situace zhoršuje. V celé zemi je podle statistik ministerstva školství asi 4200 základních a 1280 středních škol, 1. září do nich nastoupilo na 1,4 milionu dětí.