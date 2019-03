Zlín - Hokejisté Mladé Boleslavi zvítězili v třetím předkole play off extraligy ve Zlíně 2:1 a v sérii na tři vítězné zápasy se ujali vedení 2:1. Vítěznou brankou v 45. minutě to zařídil uzdravený kapitán Bruslařského klubu Michal Vondrka, který si v utkání připsal i asistenci. Čtvrtý duel se hraje v pátek od 17:00 opět ve Zlíně.

"Je to hrozně důležité, ale jak jsem pobízel kluky už předtím, do každého zápasu musíme jít s maximální pokorou. Už po prvním zápase jsem říkal, že série určitě neskončí 3:0 pro nás. Tak se play off nevyvíjí. Chceme ale tu sérii vyhrát, ať tady nebo doma," řekl Vondrka novinářům.

Berani už mohli počítat s obráncem Daliborem Řezníčkem, ale výraznou posilu do sestavy přivítali hlavně Středočeši. Jejich nejproduktivnější hráč Vondrka musel první dva duely série vynechat kvůli viróze.

Opatrný začátek šance nenabídl a domácí brankář Kašík i hostující Růžička si s pokusy z bezpečné vzdálenosti bez problémů poradili. Po roztržce mezi domácím Honejskem a hostujícím Žejdlem hráli Berani první přesilovku, ale nevyužili ji.

Krátce po jejím skončení v 11. minutě pomohla hostům levá tyč jak při Kubišově úvodní šanci, tak i při jeho dalším pokusu zasunout puk za bezmocného mladoboleslavského gólmana, což se mu z úhlu nepodařilo. Na druhé straně se ukázal Žejdl, ale autor hattricku z úvodního duelu počtvrté v sérii Kašíka nepřekonal.

Zlín se na přelomu první a druhé třetiny sice ubránil v oslabení, ale jen pět vteřin po Zbořilově návratu z trestné lavice Mladá Boleslav udeřila. Po Vondrkově akci naše Skalický Klepiše, který zamířil do odkryté branky.

Navýšit vedení mohl Vondrka, ale Kašíka nepřekonal. V 29. minutě Berani vyrovnali. Kubiš bekhendem z rohu našel před brankou Fořta, který zamířil přesně. "Nepanikařil bych, musíme se jen trochu uklidnit, abychom proměnili šance, co máme. Pak můžeme vyhrát," řekl Tomáš Fořt k vývoji série.

Do závěrečné části vstoupili v početní výhodě domácí po Kousalově faulu, ale Středočeši se ubránili. V čase 44:43 získali znovu vedení hosté. Ranou od modré čáry se prosadil Vondrka, který po předešlém protiútoku hostů přijížděl z druhé vlny.

"Viděl jsem, že jeden z našich obránců jel s útočníky dopředu, tak jsem to spíš jistil. Už jsem se chtěl vracet zpátky, Martin Pláněk to tam dával do rohu, tak kdyby se to odrazilo, tak aby to nebylo nebezpečné. Najednou tam přilétl puk na modrou čáru, Klépa (Klepiš) tam super stál před bránou, Kašík nic neviděl a mně se to podařilo trefit k tyči," popsal Vondrka.

Od té doby měli Zlínští problém s přechodem do útočné třetiny a Růžičkovu branku téměř neohrozili. Nic na tom nezměnila ani závěrečná power play.

Hlasy trenérů po utkání:

Robert Svoboda (Zlín): "Pro nás je to dnes o to smutnější, že to z naší strany byl nejlepší zápas v sérii. Vytvořili jsme si spoustu šancí, které jsme bohužel neproměnili. Výsledek je pro nás hodně trpký, nicméně věříme, že zítra to zvládneme. Neproměnili jsme dnes přesilovku, to se nám v předchozích dvou zápasech povedlo. Soupeř byl zarputilejší, jeho agresivita nám dělala problémy."

Miloslav Hořava (Mladá Boleslav): "Hrál se úporný hokej, vyhrál šťastnější. Jsme rádi, že jsme to my. Hráči dřou jako koně a rozhodují detaily. Do sestavy se vrátil Michal Vondrka, to nám pomohlo, dneska byl u obou gólů."

Předkolo play off hokejové extraligy - 3. zápas:

PSG Berani Zlín - BK Mladá Boleslav 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 29. Fořt (Kubiš) - 21. Klepiš (Skalický, Vondrka), 45. Vondrka (Skalický). Rozhodčí: Pešina, Pavlovič - Jindra, Zíka. Vyloučení: 4:6. Bez využití. Diváci: 4312. Stav série: 1:2.

Sestavy:

Zlín: Kašík - D. Nosek, Freibergs, Ferenc, M. Novotný, Řezníček, M. Zbořil, Valenta - Dufek, Fořt, Kubiš - Šlahař, Honejsek, Herman - L. Krejčík, P. Sedláček, Okál - Š. Kratochvil, Popelka, E. Kulda. Trenéři: Robert Svoboda, Martin Hamrlík a R. Hrazdira.

Mladá Boleslav: Jan Růžička - Pláněk, Bernad, Kurka, Němeček, Kovačevič, Kotvan, Dlapa - Vondrka, Klepiš, Skalický - D. Šťastný, Žejdl, L. Pabiška - M. Látal, P. Musil, R. Zohorna - P. Kousal, Najman, Flynn. Trenéři: M. Hořava, Rulík a Patera.