Uzdravený Darida zvládl přípravu bez úlev

Berlín - Kvůli zraněním přišel fotbalista Vladimír Darida o velkou část minulé sezony, za Herthu Berlín zasáhl jen do deseti bundesligových zápasů a chyběl i v červnových duelech české reprezentace. Letní přípravu ale zvládl devětadvacetiletý záložník bez úlev a už se nemůže dočkat nového ročníku. Věří, že na zářijové pokračování národního týmu v evropské kvalifikaci přijede v co nejlepší formě.

"Na minulou sezonu nebudu vzpomínat rád. Bohužel se mi navršila spousta zranění a neodehrál jsem takový počet zápasů, jaký jsem si představoval. Snažím se na to zapomenout a teď se soustředím na nový ročník," řekl Darida pro fotbal.cz.

"Už se těším na start německé ligy, který nás čeká v pátek na stadionu Bayernu Mnichov. Přípravu jsem zvládl bez problémů. Jsem moc rád, že jsem absolvoval všechny tréninky a jsem plně k dispozici trenérovi. Doufám, že v prvním kole začnu v základní sestavě," přál si bývalý plzeňský středopolař.

V úvodním soutěžním zápase v Německém poháru proti Eichstättu nastoupil od začátku a úvodním gólem nasměroval Herthu k jasné výhře 5:1. "Úvodní zápas sezony se nám povedl. V prvních kolech, když hrajete proti soupeřům z nižších soutěží, záleží, jak k takovému utkání přistoupíte. A my jsme k tomu, myslím, přistoupili zodpovědně. Dali jsme rychle dva góly a tím jsme hned v úvodu rozhodli," uvedl. "Trefil jsem se i já, jsem za to moc rád a věřím, že mi to pomůže získat sebevědomí a lepší pozici v týmu. A snad to tak bude pokračovat," přál si Darida.

Úvodního bundesligového soupeře, obhájce trofeje Bayern, považuje opět za hlavního favorita soutěže. "Myslím, že bude mít znovu nejblíže k titulu. Ano, odešla mu spousta hráčů a jeho kádr se změnil. Uvidíme, jak na tom bude, ale za mě je pořád favoritem. Na druhou stranu i kvůli fanouškům doufám, že Dortmund nebo Lipsko mu budou v boji o titul konkurovat, aby to bylo zajímavé až do posledních kol," uvedl Darida.

Počítá s tím, že se po červnové pauze vrátí do reprezentace na důležitá zářijová utkání v Kosovu a Černé Hoře. "Samozřejmě je v hlavě mám. Teď už v bundeslize odehrajeme jen tři zápasy a na řadu přijdou právě tyhle velmi důležité zápasy pro národní tým, které nás můžou posunout hodně blízko k postupu na mistrovství Evropy. Věřím, že za Herthu v těch třech zápasech odehraju co nejvíc minut a pak přijedu v co nejlepší formě na sraz reprezentace," prohlásil Darida.

Reprezentanti bez něj v červnu vyhráli oba domácí zápasy s Bulharskem a Černou Horou a drží postupové druhé místo ve skupině. "Je dobře, že kluci zápasy takhle zvládli. Ta utkání byla z naší strany povedená, skóre 5:1 bylo hodně dobré. A doufám, že v září na to navážeme a kvalifikaci budeme mít dobře rozjetou i nadále před podzimním závěrem," dodal Darida.