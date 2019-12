Uzdravenou Sáblíkovou čeká na SP první pětka v sezoně

Nur-Sultan (Kazachstán) - Rychlobruslařku Martinu Sáblíkovou dnes čeká premiérový závod na 5000 metrů v sezoně. Ve Světovém poháru v Nur-Sultanu se úřadující mistryně světa a držitelka světového rekordu na této trati představí až v poslední rozjížďce ve dvojici s Kanaďankou Isabelle Weidemannovou. V prvním páru závod divize A, který je na programu od 14:15, otevře Nikola Zdráhalová.

Dvaatřicetiletá Sáblíková měla mezi prvním a druhým dílem SP zdravotní problémy a netrénovala. Přesto před dvěma týdny v Polsku ovládla závod na 3000 metrů a při jubilejním 200. individuálním startu v SP si připsala padesátý triumf. V průběžném hodnocení seriálu jí patří třetí místo.

"Teď už se zdravotně cítím dobře, všechno by mělo být v pohodě. Na tréninku se mi jezdí docela fajn, ale přijde mi, že všichni okolo jezdí hrozně rychle. Třeba Kanaďanky po ledě úplně lítají, tak uvidíme, na co to moje fajn bude v pátek stačit," řekla Sáblíková.