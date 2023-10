Uzbecký premiér jednal s Fialou o hospodářské spolupráci

Praha - Premiér Petr Fiala (ODS) dnes přivítal ve Strakově akademii předsedu uzbecké vlády Abdullu Aripova. Jednali zejména o hospodářské spolupráci. Fiala potom na sociální síti X uvedl, že od jeho jarní návštěvy v Taškentu se podařilo uzavřít kontrakt na dvě letadla L-410 a společnost Uzbekistan Airways už je nedávno také obdržela. V jednání je také velká zakázka společnosti Škoda Transportation a užší spolupráce v zemědělství a potravinářství. Po schůzce delegací oba premiéři odjeli do Brna na Mezinárodní strojírenský veletrh. Ve středu Fiala s Aripovem zahájí v Praze Česko-uzbecké podnikatelské fórum.

Uzbekistán je po Kazachstánu druhým nejvýznamnějším obchodním partnerem Česka v regionu Střední Asie. Z ČR se do této země loni podle serveru businessinfo.cz vyvezlo zboží za 2,5 miliardy korun a hodnota dovozu z Uzbekistánu činila 240 milionů korun.

Návštěva uzbeckého premiéra navazuje na dubnové jednání Fialy v Taškentu. Česko má zájem o uzbecký uran a měď, nabídnout naopak může například těžební zařízení. Významnou částí jarních jednání v Uzbekistánu byla také doprava. Nyní jedná v Taškentu i ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). "Všechny tyto body jsou konkrétní podporou české ekonomiky a exportu," uvedl Fiala.

Společnost Škoda Transportation se v Uzbekistánu účastní tendru na 34 moderních vlaků. Kdyby uspěla, šlo by o největší zakázku, jakou kdy česká firma v této středoasijské zemi získala. Společnost Zetor pak plánuje v Uzbekistánu zřídit výrobu traktorů. České firmy by se mohly podílet na dalších velkých zakázkách. Podle informací ČTK by dnes mohl uzbecký premiér také navštívit výrobce bezpilotních letadel Primoco v Praze – Radotíně.

Českému vývozu do Uzbekistánu dominují léky a farmaceutické výrobky, telefonní přístroje, jednotky na automatické zpracování dat, stroje pro výrobu buničiny či součásti motorových vozidel. Mezi hlavní položky dovozu patří tkaniny a bavlněné příze, textil, zelenina a ovoce, polymery a etyleny v primárních formách.