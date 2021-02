Úzavěru Trutnovska lidé podle namátkových kontrol neporušují

Hradec Králové - Policie v noci na dnešek nezaznamenala výraznější porušování uzávěry okresu Trutnov. Hlídky kontrolují vozy namátkově, ale nejsou jen na silnicích. ČTK to dnes řekla krajská policejní mluvčí Magdaléna Vlčková. Kvůli špatné epidemické situaci platí v okrese s rychlým šířením koronaviru omezení pohybu od půlnoci na pátek.

"Průběžně vracíme řidiče, kteří se nevejdou do výjimek, ale není jich moc. Je na nich, aby prokázali důvodnost výjimky. Policista ji vyhodnocuje. Výjimek je jedenáct. Na silnicích je klid. Na Trutnovsku teď klesají teploty hodně pod bod mrazu, policisté to nemají jednoduché," řekla Vlčková.

Hradeckému kraji pomáhají policisté z jiných regionů, z celé republiky jich je 160. Například policie ze sousedního Pardubického kraje poskytla hradeckým kolegům pro výpomoc v uzavřeném Trutnovsku 18 policistů s technikou.

"Nezaznamenali jsme nějaký incident. Pokud lidé chtějí do lokality a nemají výjimku, vpuštěni nejsou," řekl dnes mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík. Uzávěra zatím platí do neděle, kdy končí nouzový stav. O dalším postupu protiepidemických opatření vláda i kraje jednají.

V dvanáctihodinových směnách se na Trutnovsku střídá 280 policistů. Pevných stanovišť mají 36, jsou ale i uvnitř okresu. Kontroly jsou namátkové, dodala Vlčková. Stejná uzávěra platí v okresech Cheb a Sokolov v Karlovarském kraji. V regionech se nákaza šíří nejrychleji v zemi. Až na výjimky, jako je třeba cesta do zaměstnání či do školy, nesmí lidé opustit okres a nesmí do něj vjíždět.