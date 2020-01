Úžasný zážitek, řekl po vítězství Dallasu ve Winter Classic Faksa

Dallas - Hokejisté Dallasu ozdobili show při Winter Classic pod širým nebem velkolepým obratem a výhrou 4:2 potěšili asi tři čtvrtiny z 85.630 diváků na stadionu Cotton Bowl pro americký fotbal. Ti si užívali texaské tradice, rodeo a v akci byli býci, koně, ovce i prasečí závody. Hráči Stars také nosili mimo led stylové kovbojské oblečení a klobouky.

"Úžasný zážitek. Těšil jsem se na to, měl jsem velká očekávání, ale až takové jsem to nečekal. Fandové byli neskuteční, i ti z Nashvillu byli výborní. A my jsme se snažili nezklamat ty naše," řekl serveru nhl.com/cs Faksa, který v tradičním novoročním duelu hájil české barvy spolu s obráncem Romanem Polákem.

Pětadvacetiletý odchovanec Opavy se před druhou nejvyšší návštěvou v historii NHL poprvé ukázal ve 12. minutě za stavu 0:2, kdy se popral s Colinem Blackwellem. V čase 46:35 byl u branky na 4:2, protože od jeho bruslí se odrazil puk k Andreji Sekerovi. Slovenský obránce se dočkal prvního gólu v dresu Stars po příchodu z Edmontonu před sezonou.

"Ukázali jsme velký charakter. Po deseti minutách prohrávat 0:2 a pak předvést takový comeback... Jsem hrdý na náš tým," doplnil Faksa. Jeho tým čekal na úvodní gól až do 39. minuty, ale po brance Blakea Comeaua další průběh opanoval. "Zůstali jsme ve třetí třetině u jednoduché hry. Velmi jsme bruslili a z forčekingu jsme si vypracovali spoustu šancí. Měli jsme více energie, proto vyhráváme třetí třetiny," dodal Faksa.

Dallas nabral dvoubrankovou ztrátu už do osmé minuty. Po faulu útočníka Coreyho Perryho na obránce Ryana Ellise a vyloučení na pět minut a do konce utkání. Nashville při něm využil výhodu pěti proti třem a potom přidal i další gól.

"Měli bychom mít lepší začátky. Byla tam opět vyloučení. Ale daří se nám zápasy obracet, máme sebevědomí," pochvaloval si útočník Dallasu Tyler Seguin. Pro Perryho bude mít zákrok loktem na Ellisovu hlavu dohru a hrozí mu disciplinární postih.

"Tento zápas nebyl jako ty běžné v základní části. Všichni cítili, že je to velká událost. Pro je porážka víc hořká než normálně," uvedl brankář Nashvillu Pekka Rinne, který předvedl 31 úspěšných zákroků.

Více fanoušků zavítalo na NHL je v roce 2014 na duel Winter Classic mezi Detroitem a Torontem na Michigan Stadium v Ann Arboru, kam se jich vměstnalo 105.491. Středeční show v Dallasu, v pořadí 29. duel NHL pod širým nebem, ocenil i komisionář ligy Gary Bettman. "Atmosféra hovořila sama za sebe. Bylo to velkolepé," prohlásil.