Úžasný večer, ale finále je daleko, řekl Mancini; Turci se omluvili za prohru

Řím - Podle trenéra Roberta Manciniho podali italští fotbalisté při výhře 3:0 nad Tureckem v úvodním zápase mistrovství Evropy dobrý výkon a prožili úžasný páteční večer. Kouč "Azzurri" se ale současně snažil mírnit velký optimismus a upozornil, že do finále šampionátu vede ještě dlouhá cesta. Turci se omluvili za prohru a myslí na další zápasy ME.

Domácí favorité se v Římě prosadili až ve druhém poločase, kdy si nejprve dal vlastní gól Merih Demiral a pak navýšili vedení Ciro Immobile a Lorenzo Insigne. Italové poprvé v historii vstřelili v jednom utkání Eura víc než dvě branky a protáhli vítěznou sérii s čistým kontem na devět duelů.

"Byl to úžasný večer a já doufám, že bude ještě mnoho takových. Finále ve Wembley? K němu vede dlouhá cesta, zbývá nám šest zápasů," řekl pro italskou televizi Mancini, jehož svěřenci se ve skupině A ještě utkají se Švýcarskem a Walesem.

Italové, kteří v generálce na ME deklasovali českou reprezentaci 4:0, dominovali už v úvodním poločase, ale šance ještě neproměnili. "Podali jsme dobrý výkon. Nedokázali jsme dát gól v první půli, nebylo to snadné, protože to byl první zápas a Turecko je velmi silný tým," konstatoval Mancini.

Líbila se mu atmosféru na Olympijském stadionu, kam v rámci koronavirových opatření mohlo zavítat 16 tisíc fanoušků. "V takových utkáních potřebujete všechno a my měli i pomoc od diváků. Jsme šťastní a myslím, že tým hrál opravdu dobře," uvedl šestapadesátiletý trenér. "S lidmi v hledišti je to úplně jiný fotbal. Udržovali po celé utkání plamen v našich srdcích," přidal obránce Leonardo Bonucci.

Mancini za klíč k úspěchu považoval i rychlý pohyb svých hráčů s míčem. "Vždycky jsme dokázali najít někoho volného pro přihrávku. Bylo pro nás důležité dobře odstartovat. Máme z toho radost my, diváci i všichni Italové," prohlásil někdejší reprezentační útočník.

Domácí v závěru prvního poločasu rozzlobil verdikt hlavního sudího Dannyho Makkelieho, jenž ani po konzultaci s videorozhodčím Kevinem Blomem neodpískal penaltu za očividnou ruku Zekiho Celika.

"Mancini nás nabádal ke klidu. Říkal, že něco takového se může stát, a naléhal, abychom se soustředili na hru. Takže jsme to udělali a dosáhli svého cíle," řekl autor třetí branky Insigne.

"Naší silou je kolektiv. Kouč vytvořil skvělou partu, nemáme hráče základní sestavy, ale všichni slouží týmu. Já jsem vždy k dispozici, abych vytvářel nebezpečné situace. Vítězství je nejdůležitější, a když při něm skóruju, je to ještě lepší," dodal třicetiletý křídelník Neapole.

Turci se omluvili za prohru a myslí na další zápasy ME

Turečtí fotbalisté včetně trenéra Senola Günese se omluvili za špatný výkon při páteční porážce 0:3 s Itálií v úvodním duelu mistrovství Evropy v Římě. Turci chtějí uspět ve zbývajících dvou utkáních skupiny A proti Walesu a Švýcarsku, které odehrají v Baku.

"Očekával jsem lepší zápas a jsem zklamaný. Nebyl to náš den. Podlehli jsme hostitelům a ti byli lepší než my. Omlouváme se," uvedl Günes pro média. "Jsem hrdý na své hráče za to, že bojovali, ale Italové zcela kontrolovali utkání. I kdybychom zvítězili nebo remizovali, byli bychom kritičtí," doplnil trenér.

Turci v prvním poločase na Olympijském stadionu ještě domácímu favoritovi s vypětím sil vzdorovali, ale po změně stran třikrát inkasovali. Nejprve otevřel skóre vlastním gólem obránce Merih Demiral, náskok "Azzurri" pak zvýraznili útočníci Ciro Immobile a Lorenzo Insigne.

"Přirozeně nás teď porážka s Itálií mrzí, ale to neznamená, že nebudeme připraveni na další (středeční) zápas s Walesem. Naopak budeme mít ještě větší motivaci uspět," prohlásil Günes, který v roce 2002 dovedl Turecko k třetímu místu na světovém šampionátu.

Podobně mluvili i jeho svěřenci. "Opravdu je nám líto, že jsme podali takový výkon. Italové byli lepší a techničtější. Ale je to turnaj a my se musíme koncentrovat na příští dva zápasy," řekl útočník Kenan Karaman. "Nedokázali jsme na hřiště převést to, co jsme měli v hlavách. Omlouváme se. Ve zbývajících dvou utkáních skupiny chceme získat šest bodů," přidal obránce Umut Meras.

Podle Günese se Turci sesypali po první smolné brance v 53. minutě. "Od té chvíle jsme začali být nepozorní a ztratili kontrolu nad zápasem. Itálie byla dominantnější, příliš jsme ztráceli míče a tím dávali soupeři výhodu," konstatoval devětašedesátiletý kouč, jehož tým i na pátém Euru v historii prohrál zahajovací duel.