Praha - Návrh, podle kterého by hradní kancléř musel mít bezpečnostní prověrku nejméně na stupeň tajné, by podstatně omezilo pravomoc přímo voleného prezidenta jmenovat vedoucího své kanceláře. Zhruba s takovým argumentem vláda ANO a ČSSD nepodpoří podle podkladů pro středeční schůzi novelu poslanců STAN a Pirátů, jež by tuto podmínku zavedla. Předloha reaguje na nynějšího kancléře Vratislava Mynáře. Rozhodnou o ní zákonodárci.

Vedoucí kanceláře prezidenta Miloše Zemana Mynář nedávno stáhl správní žalobu, kterou podal na Národní bezpečnostní úřad kvůli neudělení prověrky na nejvyšší stupeň přísně tajné. Zpochybnil při tom nezávislost dvou soudců pražského městského soudu i objektivitu Nejvyššího správního soudu.

Prověrku kancléře na stupeň tajné pokládají vládní legislativci za zbytečnou, když podle přílohy vládního nařízení pracuje jen s informacemi na stupeň utajení vyhrazené nebo důvěrné. Poukazují také na to, že na obdobné funkce v obou parlamentních komorách by se navrhovaná podmínka nevztahovala.

Poslanci STAN a Pirátů navíc navrhli, aby prezidentův kancléř musel být plně svéprávný a bezúhonný. Vládní legislativci upozornili, že předloha neupravuje ztrátu způsobilosti vykonávat funkci, pokud by vedoucí hradní kanceláře přestal tyto požadavky splňovat. Autoři předlohy vztáhli ztrátu způsobilosti k neudělení bezpečnostní prověrky.

Podobný návrh podali poslanci STAN už dříve, chtěli pro kancléře uzákonit povinnost nejpřísnější prověrky na stupeň přísně tajné. Kabinet se k předloze postavil záporně a Sněmovna ji na popud KSČM zamítla i hlasy poslanců ANO, SPD a ČSSD. Mynář je prověřen na stupeň vyhrazené, podle Hradu pro výkon funkce plně dostačuje.