Uzákonění chráněného účtu je ve Sněmovně ve finále

Praha - Uzákonění zvláštního bankovního účtu, na němž by měli dlužníci v exekuci nezabavitelné peníze, je ve Sněmovně před závěrečným schvalováním. Piráti v dnešním druhém čtení opět navrhli zapracovat do poslanecké novely místní příslušnost exekutorů. Od poslanců se sešly i další úpravy.

Takzvaný chráněný účet by měl zabránit případné neoprávněné exekuci těchto peněz. Sněmovna bude předlohu schvalovat patrně v listopadu.

Chráněný účet by musela banka založit na žádost dlužníka zdarma a vést jej za podmínek jeho běžného účtu. Shromažďovaly by se na něm peníze, které exekuci nepodléhají a které jsou určeny k uspokojování životních potřeb dlužníka a jeho rodiny, stojí v důvodové zprávě. Dlužník by mohl mít pouze jeden chráněný účet.

"Navrhovaná právní úprava je nezbytná, neboť představuje jediný efektivní a přiměřeně rychlý způsob řešení neoprávněných exekucí na účet povinného, snížení administrativní zátěže zaměstnavatelů a posílení bezhotovostního transparentního bankovního styku," napsali předkladatelé Kateřina Valachová (ČSSD) a Patrik Nacher (ANO) ve zdůvodnění.

Valachová chce pozměňovacím návrhem zvýšit ochranu výživného na děti a uzákonit bezplatné založení a vedení chráněného účtu. Marek Výborný (KDU-ČSL) požaduje zjednodušení kroků ke zřízení konta a zasílání plateb na tento účet a zpřesnit kontrolu a sankce za zneužití chráněného účtu.

Novela upravuje také jednorázovou výplatu dlužníkovi z jeho obstaveného účtu. Do konce roku jde v souvislosti se změnami schválenými kvůli koronavirové krizi o čtyřnásobek životního minima, od ledna by to měl být znovu dvojnásobek. Poslanecká předloha by částku zvýšila na trojnásobek životního minima. Stanislav Grospič (KSČM) chce ponechat čtyřnásobek životního minima i do budoucna.

Předloha rovněž zpřesňuje částku, kterou bude mít k dispozici dlužníkův manžel, pokud bude obstaven i jeho účet. Půjde o polovinu peněz, nejméně o trojnásobek životního minima.