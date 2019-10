Už třetí den okupují odpůrci uhlí velkorypadlo Lomu Vršany

Most - Už třetí den okupují odpůrci uhlí velkorypadlo hnědouhelného Lomu Vršany na Mostecku, které obsadili v úterý kolem 06:00. Ve výšce 30 metrů strávilo osm ekologických aktivistů další mrazivou noc. Pokračuje tak protest proti možnému prodeji elektrárny Počerady firmě Sev.en Energy finančníka Pavla Tykače. Aktivisté také žádají po ministerstvu životního prostředí, aby zamítlo výjimku z emisních limitů pro hnědouhelnou elektrárnu Chvaletice, která stejně jako lom Sev.en Energy patří.

V létě Pardubický kraj vyhověl žádosti elektrárny Chvaletice o výjimku na budoucí evropské limity emisí rtuti a oxidů dusíku. Úřad ale stanovil omezující podmínky. Rozhodnutí zatím nenabylo právní moci. Elektrárna uvedla, že k dosažení nově požadovaných limitů by byla nutná další investice 1,4 miliardy korun. Elektrárna Chvaletice je nejmladší hnědouhelnou elektrárnou v zemi, v provozu je od roku 1979.

"Nic se nezměnilo, aktivisté zůstávají na svém místě," řekla dnes ráno ČTK mluvčí Sev.en Energy Gabriela Sáričková Benešová. Bagr, který aktivisté obsadili, těží skrývku na slatinské výsypce, těžbu uhlí tak zásadně neohrozili. Protestující obsadili kolesové rypadlo K800. Stroj o hmotnosti 1400 tun je vysoký 31 metrů a 75 metrů dlouhý. Společnost Sev.en Energy nahlásila událost báňskému úřadu a spolupracuje s policií, která na místě dohlíží. "Hlavně si přejeme, aby se nikomu z nich nic nestalo," poznamenala mluvčí firmy.

Aktivisté navzdory mrazu odmítají rypadlo opustit a protest ukončit. "Z rypadla odejdeme, až skončí doba uhelná. Chceme bezodkladný konec uhlí, uzavření elektrárny Počerady a Chvaletice, dolu Vršany a spravedlivý svět. Za klimatickou spravedlnost budeme bojovat až do konce," uvedli v prohlášení, které má ČTK k dispozici. Podle textu jde o skupinu lidí, kteří nechtějí pasivně přihlížet tomu, "jak hrstka jedinců bezostyšně vykořisťuje naši planetu, ohrožuje budoucnost lidstva a jeho celkovou existenci, a to jen pro svůj zisk".