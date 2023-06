Už před koncem války musí spojenci vědět, jaký bude postoj k Rusku, míní Pavel

Bratislava - Už před koncem války na Ukrajině by měli mít spojenci jasno, jaký budou mít postoj k poválečnému Rusku. Na summitu tzv. bukurešťské devítky, tedy zemí z východního křídla NATO, to dnes v Bratislavě řekl prezident Petr Pavel. Zopakoval, že pokud aliance na Ukrajině nechá zvítězit Rusko, prohraje i ona sama. Je podle něj důležité to vysvětlit občanům. Podotkl, že nejde o otázku volby, ale nevyhnutelnosti. Posílení obranných kapacit NATO není podle něj nutné kvůli nařízení z bruselského ústředí, ale kvůli agresivní politice Ruska.

Připomněl, že v minulosti selhaly mnohé snahy západních zemí komunikovat s Ruskem. Řekl, že stejně jako bude poválečná Ukrajina, bude i poválečné Rusko. Spojenci by proto měli začít uvažovat, jak budou s Ruskem komunikovat. "Musí nám být jasné před koncem války, jaký bude náš společný přístup k Rusku," řekl. Podobně to podle něj platí i pro Čínu, která také představuje "jednu z proměnných komplikované bezpečnostní rovnice".

Zmínil také nutnost připravit se na poválečnou obnovu Ukrajiny, aby tuto úlohu nepřevzaly země jako Čína. Spojenci se musí soustředit nejen na budování armády, ale i na znovuvybudování hospodářství Ukrajiny a její společnosti.

Pavel uvítal diskusi o ratifikací členství Švédska v NATO. Účastníci diskuse podle něj apelovali na Turecko a Maďarsko, aby ji urychlily. Tyto dvě země jsou poslední, které ještě vstup severské země neodsouhlasily.