Už přecházím do role manažera, nebudu zápasy rozhodovat, řekl Jágr

Horní Bezděkov (Kladensko) - Hokejový útočník Jaromír Jágr bude i v nadcházející sezoně patřit mezi klíčové hráče Kladna, které se po roční přestávce vrací do extraligy. Devětačtyřicetiletý legendární hráč, jenž středočeský klub zároveň vlastní i řídí z manažerské pozice, ale počítá s tím, že jeho role už nebude tak výrazná jako v předešlých letech.

Fotogalerie

"Už se nepovažuju za hráče, který bude zápasy rozhodovat. Spíše budu hrát ve čtvrté lajně a někdy na přesilovce. Už se předělávám z hráče do role manažera. Nehraju proto, že musím, ale proto, že je to lepší pro náš tým. Z ekonomického hlediska. Vím, že už nejsem schopný hrát na top úrovni. Jsem realista. Vím, jaký hráč jsem byl. Na druhou stranu už jen tím, že budu v kabině, nějaký přínos mám," uvedl Jágr na tiskové konferenci Rytířů v Horním Bezděkově, kde klub představil posily pro blížící se sezonu.

I nadále platí, že nechce na ledě vypadat trapně, i když ani to jej tolik netrápí. "Vše si musíte dát na váhy. Myslím si, že ve své kariéře nemusím nikomu nic dokazovat a už to beru tak, že i kdybych se měl cítit trapně a věděl bych, že to pomůže mužstvu, tak to udělám," řekl Jágr s tím, že hokej ho stále baví. "Jinak bych ho nehrál. Samozřejmě, že když se nedaří nebo vás něco bolí, tak je to horší. Na druhou stranu jsme tady jen jednou. Dokud to jde, tak pomůžu."

Zda bude hrát hned od začátku sezony, momentálně neví. "Když se vejdu do sestavy, tak bych samozřejmě hrál. Myslím si ale, že budeme mít dost nabité mužstvo, takže nevím. Pokud se nedostanu do čtyř lajn, tak si počkám, až se dostanu do formy," řekl Jágr.

Rytíři se do extraligy vrátili po roce a cíl pro nadcházející sezonu je jasný - udržet se mezi elitou. "Tím, že nebudeme hrát doma, se naše ambice trochu změnily. Věřil jsem, že složíme tým, který bude konkurenceschopný. Náš největší cíl byl se zachránit, protože to bude opravdu náročné a může se stát, že z extraligy budou sestupovat dvě mužstva. Nebudeme si nic namlouvat, cíl je jasný," řekl Jágr.

Kladnu k tomu má pomoct angažování šesti zámořských posil i kanadského trenéra Jeffa Paula, které dnes oficiálně oznámilo. "Bylo to podobné jako před třemi lety, kdy jsme postoupili z baráže. Letos to bylo možná ještě horší. Nikdo tady nezbyl a my jsme nemohli udělat nic jiného než se podívat do zahraničí a nejlepší hráči jsou v zámoří. Věřím, že jsme měli štěstí a vybrali správně. Nikdo nic nemá garantované, ale důležité je mít pocit, že jsme udělali maximum," podotkl legendární útočník, podle nějž je nyní tým pro nadcházející ročník postavený.

Jágr si dobře uvědomuje, že šest hráčů ze zámoří je hodně. "Je to velké sousto, skoro jedna třetina hráčů, kteří jsou na ledě," řekl s tím, že lze očekávat, že to ovlivní i herní styl mužstva. "Hráče ze zámoří jsme brali i proto, že na kladenském stadionu jsme měli skoro jako jediní rozměry NHL. A fanoušci se na mistrovství světa mohli sami přesvědčit, jaký je rozdíl hrát na užším a širším kluzišti. Vybírali jsme hráče pro užší led a uvidíme, jak se s tím poperou," uvedl Jágr. V Chomutově, kde budou Rytíři nyní zřejmě hrát domácí zápasy, jsou "střední" rozměry - 28 metrů na šířku.

Kladenští teď musejí doufat, že i bez klasického domácího prostředí budou ve formálně domácích zápasech úspěšní. Jejich stadion totiž prochází rekonstrukcí a je velmi pravděpodobné, že jej nebudou moct využít po celý extraligový ročník.

"To, že jsme před dvěma lety byli (v extralize) do posledního kola schopni bojovat o záchranu a patnáct kol před koncem nám chyběl bod na desáté místo, tak nám hodně pomohlo domácí prostředí, kde jsme uhráli spoustu zápasů. Bylo to šířkou kluziště, zámořským stylem i tím, že atmosféra na starém zimáku byla vynikající. A ne každý, kdo přijel do Kladna, mohl říct, že to pro něj bylo snadné," uvedl Jágr.

Slavný útočník se ale nechce na vzniklou situaci vymlouvat. Bere ji jako výzvu. "Kdybychom brečeli nad rozlitým mlíkem, tak si těžko pomůžeme. Vždy jsem říkal, když si někdo stěžoval nebo fňukal, že to, co jedny sráží do kolen, nás vynáší do nebes. A toho se musíme držet dál," podotkl.

Hokejisté Kladna představili zámořské posily, hrát by měli v Chomutově

Hokejisty Kladna posílí pro nadcházející extraligovou sezonu hned šest hráčů ze zámoří. U týmu bude poprvé v historii působit i kanadský trenér Jeff Paul, který bude asistentem hlavního kouče Davida Čermáka. Dres Rytířů budou nově oblékat brankář Landon Bow, obránci Jake Dotchin, Cody Donaghey, Kyle Wood a útočníci Daniel Ciampini s Dannym Kristem.

Nováček nejvyšší soutěže své posily oficiálně představil na dnešní tiskové konferenci. "Na jejich příchodu jsme pracovali již od začátku května. Jen jsme čekali na vhodný okamžik, kdy jména zveřejnit, a ten nastal teď," řekl hrající majitel klubu Jaromír Jágr.

Kanadské a americké hráče se Rytíři podle Jágra rozhodli angažovat hlavně proto, že ve chvíli, kdy si zajistili postup do extraligy, byl již trh s českými hokejisty "rozebraný". "Bylo to podobné jako před třemi lety, kdy jsme postoupili z baráže. Letos to bylo stejné, možná ještě horší. Nikdo tady nezbyl a my jsme nemohli udělat nic jiného než se podívat do zahraničí a nejlepší hráči jsou v zámoří. Věřím, že jsme měli štěstí a vybrali správně. Nikdo nic nemá garantované, ale důležité je mít pocit, že jsme udělali maximum," podotkl legendární útočník, který v únoru oslaví 50. narozeniny.

Nejvýraznější posilou by měl být Dotchin, který odehrál v NHL 103 utkání za Anaheim a Tampu Bay. Dva starty v elitní zámořské soutěži si připsal gólman Bow, jenž by měl být novou týmovou jedničkou. Kristo je poté bývalým juniorským mistrem světa v dresu USA. "Věřím, že Landon bude opravdovou jedničkou. Odchytá většinu utkání a postará se o to, že takříkajíc zavře dveře a nám bude stačit minimum gólů, abychom vyhráli," řekl Jágr.

U posil do obrany ocenil zejména jejich fyzické předpoklady. "Až na jednoho budeme mít v obraně hráče, kteří jsou vyšší než 190 centimetrů, což já mám rád. Je potřeba, aby z obrany šel respekt," podotkl. Kristo a Ciampini by poté měli společně s Tomášem Plekancem vytvořit údernou elitní formaci. "Oba byli v posledních sezonách ve svých týmech produktivní a doufám, že v tom budou pokračovat i v extralize," přál si Jágr.

K úspěchu by mělo týmu pomoct i angažování trenéra Paula, který působil na střídačce London Knights v kanadské juniorské soutěži OHL a v předešlých dvou letech byl skautem Floridy. "Největší zásluhu na jeho příchodu má Tomáš Plekanec. Už v průběhu minulé sezony jsme se bavili o tom, že by bylo potřeba přivést do trenérského štábu Kanaďana. Oni dokážou z hráčů dostat maximum a hlavně se soustředí na detaily. Věřím, že nám pomůže posunout se tam, kde jsme nebyli," řekl Jágr s tím, že Paul bude zároveň působit i u mládeže. "Věřím, že pro ně bude obrovská zkušenost, když jim ukáže, jak se trénuje v zámoří," uvedl.

Středočeši zároveň oznámili, že při rekonstrukci svého stadionu budou hrát domácí zápasy zřejmě v Chomutově. Je pravděpodobné, že tam stráví celou sezonu.

"Je to pro nás komplikace, kterou ale nemůžeme ovlivnit a musíme na ni reagovat. Vše nyní směřuje k tomu, že sezonu začneme v Chomutově. Ještě ale není vše definitivně potvrzeno," uvedl tiskový mluvčí klubu Lukáš Jůdl. "Rádi bychom po postupu řešili jen pozitivní věci, ale bohužel realita je jiná. Musíme to brát jako výzvu. Věděli jsme, že nás čeká složitá sezona, kdy zřejmě dvě mužstva spadnou do první ligy. Teď je před námi úkol, se kterým jsme nepočítali," řekl Jágr.

Vedle Chomutova Kladenští jednali ještě s Příbramí a Spartou, kdy mohli hrát v Holešovicích. "Není nic podepsané, ale momentálně se přikláníme k Chomutovu. Je tam velký zájem ze strany města. Věřím, že se brzy dohodneme," dodal Jágr.