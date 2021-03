Už od dětství jsem se nebála mluvit na veřejnosti, říká Dostálová

Praha - Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) svého vstupu do politiky nelituje. V rozhovoru s ČTK řekla, že už od dětství jí nedělalo problémy mluvit na veřejnosti. Dnes jí je 50 let, ale oslavy kvůli současné situaci odloží. Uvedla, že velkou oporu má v rodině, která jí umožňuje budovat kariéru. Za největší úspěch ve funkci považuje nový stavební zákon, který nyní projednává Sněmovna.

"Jestli svého vstupu do politiky lituji? Myslím, že tohle občas napadne každého ministra. Na druhou stranu, nikdo nás do toho nenutil. Má to svoje stinné stránky, ale i ty pozitivní. Zvláště, když se něco povede. A když si můžete říct, že jste na tom měla lví podíl a je to ku prospěchu Česka, tak to člověka zahřeje," uvedla Dostálová.

Tým na ministerstvu pro místní rozvoj si pochvaluje. Na rozdíl od Sněmovny. "Tam si občas říkám, že to kolegové poslanci s některými výroky snad ani nemůžou myslet vážně. Ale poslanecká půda prostě snese všechno," řekla.

Jak dále uvedla, v dětství chtěla být knihovnicí nebo učitelkou. Jejím největším snem však bylo být krotitelkou delfínů. "To se mi nepovedlo. Ale je pravda, že jsem od útlého věku byla mluvčí. Ať už jako předsedkyně třídy, nebo jsem mluvila na různých plesech. Tohle vždycky patřilo k mým schopnostem, že jsem se nebála mluvit na veřejnosti. Měla jsem i organizační sklony, třeba i na táborech jsem byla vedoucí. Takže něco do vínku jsem si dala. Ale že by to bylo tak, že jsem odmalička chtěla být ministryní nebo jít do politiky, to určitě ne," řekla dále.

Oslavu narozenin, které připadají na dnešek, odloží na příznivější dobu. "I v rámci rodiny jsme domluvili, že to snad budeme moci oslavit později, pokud nám to covidová situace dovolí. Přece jenom, 50 mi bude celý rok. Ale určitě ne ten den, na který narozeniny připadají. Protože je to bohužel v té nejkritičtější době," podotkla ministryně.

V soukromém životě považuje za největší štěstí svého vnuka, který se narodil loni v létě. Jak uvedla, velkou oporou je jí manžel a celá rodina. "Musím říct, že manžel toho občas má plné zuby. Je to spousta dní, které trávíme rozděleně. Když jedná Sněmovna do pozdních nočních hodin, tak už samozřejmě domů nejedu. Ale manžel je mi oporou. Celá rodina mě podporuje. Naštěstí nemáme takzvaně dvoukariérní manželství. Manžel je umělecky nadaný, dělá blondelové rámy. Takže nemá ambice, že bychom se dohadovali, kdo kdy kde bude. Půdu pro svoji kariéru mám připravenou doma já," uvedla.

V ministerském působení považuje za největší úspěch nový stavební zákon, který je nyní ve Sněmovně. Norma má podle MMR výrazně zrychlit a zjednodušit stavební řízení, má však řadu kritiků. "Se stavebním zákonem jsme určitě nejdál, co kdy ministerstvo bylo. Myslím, že je velký úspěch, že se to podařilo," podotkla.

Jak dále uvedla, ze svých rozhodnutí by prakticky nic nezměnila. Chtěla by změnit současnou dobu poznamenanou pandemií, což však ze své pozice nedokáže. "Co bych chtěla vymazat z historie i budoucnosti, je covidová doba. To neprospívá nikomu. Naštěstí ten tým je tady na MMR historicky vychován tak, že my jsme žádné aktivity nezastavili. Všechno jede tak, jak má, i čerpání evropských dotací. Snažíme se příjemcům maximálně vyhovět. Když se dostanou do problémů, prodlužujeme dobu realizace projektu tak, aby se nedostali do úzkých," dodala Dostálová.