Už máme na sobě nějakou deku, řekl Vydra po porážce Plzně s Bohemians

Plzeň - Plzeňskému fotbalistovi Matěji Vydrovi sice spadl kámen ze srdce, že se dočkal premiérového soutěžního gólu za Viktorii, ale po překvapivé domácí porážce 1:2 s Bohemians 1905 ve 24. ligovém kole byl hodně zklamaný. Podle třicetiletého reprezentačního útočníka na obhájcích titulu, kteří v jarní části sezony už počtvrté prohráli, leží deka.

Vydra ve 27. minutě otevřel skóre, ale domácí favorité náskok ztratili. V 53. minutě si dal vlastní gól Tomáš Chorý po střele Adama Kadlece, který byl v 81. minutě vyloučen. Oslabení "Klokani" přesto za čtyři minuty dokonali obrat díky trefě Daniela Köstla.

"Asi už máme na sobě nějakou deku. Není to první gól, který jsme si takhle dali sami. Už s Hradcem (při porážce 1:2 na konci ledna) jsme si dali vlastní gól, pak i další utkání," řekl Vydra na tiskové konferenci.

Do Plzně přišel v zimě jako volný hráč po konci angažmá v anglickém Burnley a operaci kolena. V české lize vstřelil první branku od dubna 2010, kdy se prosadil ještě v dresu Ostravy.

"Jako útočník jsem za to rád. Po těžkém zranění nikdy není lehký návrat do plného zápřahu. Trochu mi spadl kámen ze srdce, protože jako útočník v novém angažmá chcete dávat góly co nejdřív. Já už předešlé zápasy šance měl, bohužel to tam nepadlo. Dneska to tam padlo, ale smutný konec," konstatoval Vydra.

V 60. minutě za stavu 1:1 zahodil velkou šanci po Chorého tyčce. "Celý týden trénujeme dobíhání odražených balonů. Snažil jsem se tam být. Bohužel jsem to měl na dlouhou nohu. Ale nemělo by se to stávat, měl by to být gól," upozornil rodák z Havlíčkova Brodu.

"Podle mého názoru jsme měli zápas pod kontrolou. I za stavu 1:1 se to dá zlomit. Choras (Chorý) měl tyčku, já to dorážel. Hejdisovi (Hejdovi) to gólman z čáry lapil. Možná ta deka, jak jsem už říkal," mínil Vydra.

"Z mého pohledu je důležité se do šancí dostávat. Je otázka času, kdy to tam začne padat. Pak s prominutím i z ho...a dáte gól. Teď šance jsou, ale buď trefujeme tyčky nebo gólmany. Prostě to tam nepadá," doplnil bývalý útočník Udine, Watfordu nebo Derby County.

Plzeň z třetího místa před reprezentační přestávkou ztrácí pět bodů na vedoucí Slavii i druhou Spartu. "Věděli jsme před zápasem, že když vyhrajeme, bude to o dva body a všechno je ve hře. Ale podle mého názoru Slavia i Sparta začnou ztrácet. Oni mají mezi sebou zápas, my máme zápas na Spartě. Podle mě je všechno ještě ve hře, ale musí se trochu i štěstěna obrátit k nám," prohlásil Vydra.