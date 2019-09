Už jsme neměli co ztratit, řekl Birner ke skvělému obratu Liberce

Liberec - Liberecký útočník Michal Birner se stal hrdinou divokého utkání s pražskou Spartou, které Bílí Tygři dokázali po velkém obratu vyhrát 8:7 po prodloužení. Bílí Tygři prohrávali ještě ve 36. minutě 3:7, přesto čtyřbrankové manko smazali a zápas dovedli do vítězného konce. Strůjcem velkého obratu byl právě litoměřický rodák Birner, který se nejprve ve třetí třetině dvěma góly a jednou asistencí podílel na vyrovnání. V čase 63:01 pak zkompletoval svůj hattrick a vystřelil tak Severočechům bod navíc.

"Kdyby mi bylo o 10 let méně, asi bych to prožíval jinak a více. Já nejsem žádný velký střelec, každý gól je pro mě hezký pocit a jsem za něj šťastný. Moje góly ale vyústily z práce celé naší formace. Jako lajna máme nějakou roli, měli bychom tým gólově a bodově táhnout. To se naštěstí dnes podařilo. Jsem ale především rád, jak zareagoval na nepříznivý výsledek celý tým," pochvaloval si po utkání reprezentační útočník, který má po dvou zápasech na svém kontě už sedm kanadských bodů.

Bílí Tygři sice v utkání po gólu Filippiho rychle vedli, přesto nakonec v úvodní třetině naprosto propadli a prohráli ji 2:6. "Zápas měl vývoj, o kterém se nám asi ani nezdálo, ale bylo to tak zasloužené. Sice jsme rychle vedli, ale přesto jsme do utkání nevstoupili dobře. Hned první střídání naší lajny bylo špatné, začali jsme úplně jinak, než jsme si řekli. Sparta poté rychle odpověděla a vyrovnala. Po zbytek třetiny už to bylo pouze o nich. Byli všude o krok dřív, vyhrávali osobní souboje. Výsledek po první třetině naprosto odpovídal hře, která se na ledě odehrávala," přiznal Birner.

Kdo by tak čekal, že bude o přestávce v liberecké šatně velká bouřka, ten se mýlil. "O přestávce byl v kabině klid. Je to teprve druhé kolo a víme, kde nás tlačí bota, proto nikdo nepanikařil. Samozřejmě jsme si k tomu ale něco řekli. Slovo si vzal Láďa Šmíd a hodně nás nahecoval," popsal situaci v domácí šatně mistr extraligy s Libercem z roku 2016.

"Nechtěli jsme pak vypustit jediné střídání, i když to ještě v průběhu druhé třetiny možná tak nevypadalo. Sparta měla další šance, Švára (Marek Schwarz) to ale naštěstí chytil a my jsme dokázali snížit. Před třetí třetinou jsme si řekli, že už nemáme co ztratit, necháme na ledě všechno a uvidíme, co se stane," řekl Birner

Tygři pobrali z prvních dvou kol proti silným týmům pět bodů a vstřelili hned 14 branek. Také ale deset gólů inkasovali, a to je věc, která Birnera trápí nejvíce. "Defenziva nám zatím nefunguje. Není to ale jen o obráncích nebo brankářích, je to práce všech pěti hráčů, kteří jsou na ledě. Víme, že jsme ofenzivně laděný tým, defenzivní činnost ale musíme jednoznačně zlepšit. Ve třetí třetině jsme ukázali, že i směrem dozadu dokážeme hrát dobře," dodal Birner.