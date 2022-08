Už jsem zapomněla, jaký je to pocit, řekla po vítězství Serena Williamsová

Toronto - Po roce a dvou měsících si bývalá tenisová královna Serena Williamsová vychutnala pocit vítězství. Při návratu do Wimbledonu se jí to v červenci nepodařilo, až na prestižním turnaji v Torontu prošla přes první kolo Čtyřicetiletá Američanka, jež má na kontě jen ve dvouhře 73 titulů, z toho 23 grandslamových, byla ráda, že vidí světlo na konci tunelu.

"Jsem ráda, že jsem vyhrála. Už je to hodně dlouho, zapomněla jsem, jaké to je," řekla Williamsová poté, co zdolala 6:3, 6:4 Španělku Nurii Párrizasovou. Jako vítězka odcházela z kurtu poprvé od loňského Roland Garros. Pak se ve Wimbledonu zranila a od té doby odehrála teprve dvě dvouhry a jeden debl.

Kolik zápasů ještě přidá, netuší. "Proto se snažím užít si tyhle okamžiky. Je to jako světlo na konci tunelu. Přibližuju se mu a nemůžu se dočkat, až jím projdu," řekla tenistka, která na konci září oslaví 41. narozeniny.

V Torontu získala titul třikrát a před třemi lety hrála finále. Nyní ve druhém kole přípravy na US Open může narazit na Terezu Martincovou, pokud Češka zdolá švýcarskou favoritku a olympijskou vítězku Belindu Bencicovou.