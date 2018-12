Bruntál - Už dvě generace řezbářů budují bruntálský betlém. Jeho stavbě a vyřezávání figurek věnovali od roku 1956 Josef Nedomlel a posléze i jeho syn František tisíce hodin života. Nyní sedmdesátiletý František Nedomlel převzal práci na betlémě v roce 1987 od otce, který krátce poté zemřel. Nyní ale řeší problém, komu řemeslo a dílo předat. Vnoučata jsou ještě malá. Volba tak možná padne na některého ze žáků. Betlém zabírá 38 metrů čtverečních a v současné době čítá 210 figurek, každý rok však přibývají další sekce a postavy. Většina sekcí je pohyblivých. Figurky pohání desítky motorků.

Josef Nedomlel byl řezbář samouk. Vyučený kolář a karosář se ale řezbářství začal věnoval už v mládí. Za války byl partyzánem a později byl za to komunistickým režimem perzekvován. "Uzavřel se do sebe a v roce 1956 ve spolupráci s místním farářem začali na betlému pracovat," řekl o otci František Nedomlel. Doplnil, že po několika letech ale musel farář Bruntál opustit. "Přesunuli jej do Mohelnice. Tak tam založili nový betlém, který je dnes o něco větší než bruntálský," řekl.

Při tvorbě bruntálského betléma se Josef Nedomlel nechal inspirovat místem svého rodiště a života. Součástí betléma je například jeho rodný dům, bruntálský zámek, zámek Hradec nad Moravicí, Křižlický vodní mlýn, větrný mlýn, několik kopií vesnických domů ze Starého Města u Bruntálu a další objekty.

František Nedomlel, který studoval sochařství, od doby, kdy dílo převzal po otci, každý rok připravuje nové sekce pro bruntálský i mohelnický betlém. Každé věnuje asi tři měsíce práce. "Nejprve si nakreslím v měřítku 1:1 podrobný výkres a podle něj pak pracuji. Jedna věc je figurky vyřezat a postavit pro ně prostředí, druhá věc je naprogramovat pohyb figurek či vymyslet osvětlení. To dělá Karel Peschke z římskokatolické farnosti. I on je betlému naprosto oddaný," řekl.

Letos bruntálský betlém společně rozšířili o pivovar s hostincem a několika figurami v pohybu - sládka u pivního sudu, dvě výčepní chodící kolem stolů v hostinci a několik hostů popíjejících pivo u stolu. Pro příští rok Nedomlel chystá výjev zachycující krávu s dojičkou a několika hrajícími si dětmi.

Co bude pak dál, řezbář zatím neví. Nemá totiž ještě jednoznačného následovníka. "Vnuk má rok, vnučka tři. Těm to předám těžko. Snad se najde někdo ze žáků, kdo bude v práci pokračovat," řekl.

Bruntálský betlém je častým místem zastávek při vánočních procházkách místních obyvatel a stále častěji také návštěvníků ze vzdálenějších míst. O Vánocích si jej prohlédne přibližně 5000 lidí. Jeho stavba začíná v polovině listopadu a trvá přes tři týdny. Letos poprvé bude bruntálský betlém k vidění 24. prosince po půlnoční mši, tedy ve 23:00. Poté bude do 1. ledna přístupný každý den od 10:00 do 12:00 a od 13:30 do 17:30. Zájemci budou mít také možnost si jej prohlédnout vždy 15 minut před a po každé bohoslužbě.