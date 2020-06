Uvolnění omezení podle kin problém návštěvnosti nevyřeší

Praha - Uvolnění dalších omezení, která měla bránit šíření koronavirové nákazy, podle provozovatelů kin problémy s nízkou návštěvností nevyřeší. V divadlech a kinech je sice možné ode dneška například koupit občerstvení, v hledišti při promítání se ale nebude dál smět konzumovat, což výraznou část diváků podle některých provozovatelů od návštěvy kina odradí. Vyplývá to z ankety ČTK. Nemoc se podle zdravotnických statistiků v ČR nyní vyskytuje jen v místních ohniscích.

"Zmar našeho podnikání v kinech tak bohužel bude pokračovat dál," řekl dnes ČTK výkonný ředitel sítě CineStar Jan Bradáč. Například možnost znovu nabízet občerstvení bez toho, aby si ho lidé mohli také odnést do sálu, kinům podle něj vůbec nepomůže. Bez občerstvení podle něho nebude totiž do kina vůbec chodit více než 50 procent diváků. Vstupenky podle zástupců filmového průmyslu přitom tvoří až 70 procent jejich příjmů.

"Je to naprosto zoufalá situace a absurdní řešení. Cítíme se už těmito typy rozhodnutí ministerstva zdravotnictví a potažmo vlády diskriminováni. Je to v podstatě totéž jako by vám v restauraci řekli, že si můžete dát jídlo, ale už nic k pití. Nejde jen o ztrátu tržeb, o které nenávratně přicházíme, ale především o absenci jednoho ze zásadních motivačních faktorů, kvůli kterým - vedle filmů samotných - do kin dnes diváci chodí," sdělil.

Konkurenční multiplex Cinema City zatím svá kina vůbec neotevřel. Znovuobnovení provozu podle oficiálního vyjádření odloží do doby, než bude moci nabízet kompletní služby. "Rádi otevřeme svá kina co nejdříve a těšíme se, až opět divákům nabídneme skvělý filmový zážitek tak, jak jsou na něj zvyklí. Se širokou nabídkou filmů a občerstvením v podobě nejen popcornu a nápojů. Toto nám momentálně současná situace neumožňuje," píše ve svém prohlášení společnost Cinema City.

Klasická kina mohla zahájit omezený provoz 11. května, první premiéry uvedla kina o tři dny později. Jednalo se však o divácky méně atraktivní tituly. Prvním filmem, u něhož se očekávala větší návštěvnost, se stala česká komedie Bourák. Snímek, v němž se v titulní roli představuje Ivan Trojan pod režisérskou taktovkou svého bratra Ondřeje, za premiérový víkend vidělo 16.000 lidí, kteří v pokladnách kin nechali 2,3 milionu korun. To je méně, než je u podobných titulů obvyklé. Například Chlap na střídačku vydělal letos v únoru v premiérovém víkendu přes 11,5 milionu korun od víc než 77.000 diváků.

Divadla, která se po začátku rozvolňování opatření proti šíření koronaviru vrátila ke hraní alespoň pro malou část publika, naopak vítají další vládní kroky. Jejich provozovatelé dávají do prodeje další vstupenky na uvolněná místa, některá již nabízejí celou svou kapacitu, jiná ale zareagovat nestačila. "Například my otevíráme naši letní scénu pod žižkovskou věží 1. července, první pro nás relevantní rozvolnění přišlo 8. června, takže nám zbývají pouhé tři neděle na to, abychom prodali téměř 20.000 vstupenek, což je za tak krátkou dobu téměř nemožné. Tři měsíce jsme nemohli prodávat vstupenky, protože jsme nevěděli, zda budeme moct hrát," uvedl majitel Divadla Kalich Michal Kocourek.

Již od 10. června začali hrát například na Letní scéně Vyšehrad, kde se dnes v rámci Metropolitního léta hereckých osobností uskuteční česká premiéra hry Duety s Monikou Absolonovou a Filipem Blažkem. Režie čtyř hereckých a pěveckých duetů z pera Petera Quiltera se ujal Jakub Nvota. Návštěvníci na představení musí mít roušky a mohou si zakoupit občerstvení v bufetu, ale nemohou si je odnést do hlediště. S vlastním občerstvením je pořadatelé nevpustí.