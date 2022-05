Praha - Úvodními zápasy odstartuje ve čtvrtek baráž o první fotbalovou ligu. Patnáctý celek nejvyšší soutěže Teplice přivítají druhý tým druhé ligy Vlašim, která bude ve dvojutkání usilovat o premiérový postup mezi elitu. Třetí celek z druhé ligy Opava pak nastoupí proti čtrnáctému mužstvu nejvyšší soutěže Bohemians 1905. Jasnými favority obou dvojzápasů jsou prvoligové týmy. Odvety se odehrají v neděli.

Baráž o nejvyšší soutěž se bude hrát v samostatné historii teprve podruhé a vrací se po třech letech. Předloni ji vedení profesionálních soutěží kvůli koronaviru v opavském mužstvu zrušilo a před rokem se nehrála vzhledem k rekordnímu počtu 18 účastníků první ligy. Přímý postup do nejvyšší soutěže si zajistil pouze vítěz druhé ligy Zbrojovka Brno.

Teplice působí mezi elitou nepřetržitě od sezony 1996/97. Severočechy potkal v závěru tohoto ročníku útlum, o víkendu podlehli Pardubicím 0:2 a v pěti zápasech ligové nadstavby nezvítězili. S Vlašimí Tepličtí vloni v létě prohráli v přípravě 2:3.

"Rozhodne psychika, aktuální forma. Roli také bude hrát extra motivace pro Vlašim, že by chtěla udělat krok do ligy, pro nás zase extra motivace, že v ní chceme zůstat. Přimotávají se do toho také zranění," řekl teplický trenér Jiří Jarošík.

"I když jde o hodně, oba týmy chtějí hrát fotbal. My jsme ligový tým a ligoví hráči, takže na nás bude daleko větší tlak než na Vlašim. Doufám, že si kluci uvědomují, že se hraje o všechno. Když baráž nezvládneme, nemáme v lize co dělat," dodal Jarošík.

Vlašim bude usilovat o premiérovou účast v první lize, v roce 1978 v baráži neuspěla s Košicemi. Středočeský klub nemá vyhovující stadion pro nejvyšší soutěž a v případě postupu by hrál domácí zápasy v azylu v Příbrami.

Vlašimští, kteří úzce spolupracují s pražskou Slavií, v závěrečném kole druhé ligy porazili Opavu 3:1. "Ještě nejsme na konci naší cesty. Je to jen krůček a část splnění cíle, který jsme si v kabině dali. Netajili jsme se tím, že chceme postoupit. Uděláme vše pro to, abychom baráž zvládli," uvedl trenér Martin Hyský.

Opava bude usilovat o návrat do první ligy po loňském sestupu. Slezané sice o víkendu prohráli ve Vlašimi, ale díky překvapivé porážce Líšně na Žižkově se udrželi na třetím místě druholigové tabulky. Opavští naposledy porazili Bohemians v listopadu 2008 v druhé lize a v nejvyšší soutěži nad "Klokany" jedenáctkrát za sebou nezvítězili.

"Jsme rádi, že jsme se dostali do baráže. Celé jaro jsme si za tím šli. Myslím si, že je to obrovský úspěch. I v souvislosti s tím, že v létě odešlo velké množství hráčů a tým se skládal v zásadě od nuly. Každopádně nyní chceme udělat pro postup vše, co bude v našich silách. Budeme se snažit protáhnout naši jarní domácí neporazitelnost a vytvořit si co nejlepší pozici do odvety," uvedl opavský trenér Roman West.

Bohemians budou odvracet hrozbu prvního sestupu od roku 2012. Pražané o víkendu rozdrtili Karvinou 4:0 čtyřmi góly bývalého hráče Opavy útočníka Davida Puškáče a prohráli jediný z posledních šesti duelů, přesto se baráži těsně nevyhnuli.

"Ze zápasu mám ohromný respekt. Bude pravděpodobně plný stadion, diváci vytvoří až nenávistné prostředí. Na druhou stranu i Opava musí pak přijet do Ďolíčku, kde to není jednoduché," uvedl trenér Bohemians Jaroslav Veselý.

"Zápasy budou mít ohromnou kulisu, drajv. Se vším respektem k Opavě, my jsme Bohemka a chceme se zachránit. Pokud nedokážeme ve dvou zápasech uspět tak, abychom se zachránili, nemáme v lize co dělat," dodal.

Oba úvodní zápasy mají výkop ve čtvrtek v 17:00 a bude při nich asistovat videorozhodčí.

Statistické údaje před úvodními zápasy baráže o účast v první fotbalové lize: SFC Opava (3. v druhé lize) - Bohemians Praha 1905 (14. v první lize) Výkop: čtvrtek 19. května, 17:00. Rozhodčí: Černý - Kubr, Kříž - Ondráš (video). Bilance v lize: 13 2-5-6 8:10. Poslední zápas: 1:1 (sezona 2020/21). Předpokládané sestavy: Opava: Digaňa - Celba, Žídek, Janoščín, Ščudla - Šigut, Didiba, Helešic, Pikul, Darmovzal - Kramář. Bohemians: Valeš - Köstl, Křapka, Vondra - Dostál, Jindřišek, Květ, Kovařík - Hronek, Beran - Puškáč. Absence: Helebrand, Kadlec, Rataj (všichni nejistý start) - Keita, Necid (oba zranění), Bederka (nejistý start). Nejlepší střelci v této ligové sezoně: Helešic (9) - Puškáč (11). Zajímavosti: - Bohemians prohráli úvodní 2 vzájemné prvoligové zápasy, ale od té doby s Opavou v nejvyšší soutěži 11x za sebou bodovali - Opava naposledy porazila Bohemians v listopadu 2008 v druhé lize - oba vzájemné zápasy v minulé sezoně skončily remízou - Opava obsadila v druhé lize 3. místo, Bohemians skončili v první lize na 14. příčce - Opava usiluje o návrat do ligy po roce a loňském sestupu - Opava o víkendu prohrála 1:3 ve Vlašimi a nebodovala po 12 zápasech - Opava v 7 jarních domácích zápasech neprohrála (z toho 6 vítězství) - Bohemians naposledy sestoupili v roce 2012 - Bohemians o víkendu rozdrtili Karvinou 4:0, ve 2 z posledních 3 zápasů dali 4 góly a prohráli jediný z posledních 6 duelů - Bohemians prohráli jediný z posledních 6 soutěžních venkovních zápasů FK Teplice (15. v první lize) - Sellier & Bellot Vlašim (2. v druhé lize) Výkop: čtvrtek 19. května, 17:00. Rozhodčí: Zelinka - Paták, Antoníček - Štěrba (video). Bilance v lize: - . Předpokládané sestavy: Teplice: Grigar - Chaloupek, Tijani, Shejbal - Hyčka, Mareček, Trubač, Kodad - Fortelný - Mareš, Sejk. Vlašim: Vágner - Icha, Broukal, Breda, Svoboda - Jurásek, Suchan, Křišťan, Zinhasovič, Rigo - Gning. Absence: Knapík, Mazuch (oba zranění), Jukl, Succar, Vondrášek, Žák (všichni nejistý start) - Janda (zranění), Douděra, Hošek (oba nejistý start). Nejlepší střelci v této ligové sezoně: Fortelný, Mareš, Sejk, Trubač (všichni 4) - Suchan (9). Zajímavosti: - týmy se ještě neutkaly v první lize - Vlašim vloni v létě porazila Teplice v přípravě 3:2, v lednu 2018 zase zvítězili Severočeši 2:0 - Teplice obsadily v první lize 15. místo, Vlašim skončila v druhé lize druhá - Teplice hrají v první lize nepřetržitě od sezony 1996/97 - Teplice o víkendu prohrály s Pardubicemi 0:2 a v 5 zápasech nadstavby nezvítězily - Teplice doma zvítězily v jediném z posledních 7 zápasů a 2x po sobě tam prohrály bez vstřelené branky - Vlašim usiluje o premiérový postup do první ligy, v roce 1978 v baráži prohrála s Košicemi - Vlašim o víkendu porazila Opavu 3:1 a prohrála jediný z posledních 6 zápasů - Vlašim venku 4x za sebou nezvítězila - Vlašim měla s 61 góly nejlepší útok druhé ligy společně s vítězným Brnem - Sejk (Teplice) dnes slaví 20. narozeniny