Úvodní zápas předkola mezi Olomoucí a Karlovými Vary se dohraje dnes

Předkolo play off hokejové extraligy - 1. zápas: HC Olomouc - HC Energie Karlovy Vary, 8. března 2023, Olomouc. Přerušení hry kvůli nekvalitnímu ledu. ČTK/Peřina Luděk

Olomouc - Úvodní zápas předkola play off hokejové extraligy mezi Olomoucí a Karlovými Vary, který byl ve středu ukončen kvůli potížím s ledem po první třetině za stavu 2:0 pro domácí Hanáky, se dohraje dnes. Začne se od druhé třetiny v 18:00. ČTK o tom informoval ředitel soutěže Martin Loukota.

Dnes byl původně v Olomouci na programu druhý duel. Celá série se tím pádem posune a pozmění formát, další dva zápasy se totiž odehrají v naplánovaných termínech v sobotu a v neděli v Karlových Varech. V případě, že si některé z mužstev nezajistí postup v sérii hrané na tři vítězství v nejkratším možném termínu, přesune se série zpátky do Olomouce na čtvrtý i případný rozhodující pátý zápas. Ten by se hrál ve středu 15. března, zatímco ostatní série předkola skončí nejpozději v úterý. Čtvrtfinále začne 17. března.

"Šlo o velmi složité rozhodnutí. Kluby se shodly na tom, že série bude normálně pokračovat dnešním zápasem v Olomouci a v sobotu a v neděli se bude hrát v Karlových Varech. Následně by se pak hrálo dvakrát v Olomouci, to dnešní (původně druhé) utkání je tak vlastně přeloženo jako zápas číslo 4 na úterý 14. března a pátý zápas by se hrál v Olomouci hned o den později. Ten formát se nám tak změnil z 2-2-1 na 1-2-2," vysvětlil Loukota.

Přiznal, že postoje klubů ohledně dohrání prvního zápasu se lišily. "Ohledně toho včerejška se kluby neshodly a musel jsem tak rozhodnout já z pozice ředitele extraligy. Já jsem v souladu s řády rozhodl o tom, že platí stav po první třetině a utkání se odehraje s tím, že dnes naváže druhou třetinou. Konečné rozhodnutí bylo tedy na mně," uvedl Loukota.

Ve středu po úpravě kluziště rolbou během první přestávky zůstala na olomouckém ledě rýha. Začátek druhé části sudí několikrát odložili. Po více než dvouhodinové prodlevě od skončení úvodního dějství byl zápas přes snahu o nápravu a vyhlazení ledu nakonec předčasně ukončen s tím, že o jeho osudu se rozhodne dnes.

Další možností bylo podle jednoho z hlavních rozhodčích středečního zápasu Jakuba Šindela odehrát nové utkání od začátku. V médiích se spekulovalo také o případné kontumaci pro Karlovy Vary.

"Vždycky je lepší, když se zápas dohrává, než znovu začíná odznova," řekl olomoucký trenér Jan Tomajko na webu iSport.cz. "Kontumace jsem se nebál, myslím, že ani nebyla ve hře. Je dobře, že se bude rozhodovat na ledě, tak to má ve sportu být," dodal.