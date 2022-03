Úvodní tréninky na zahajovací GP Bahrajnu F1 vyhráli Gasly a Verstappen

Sáchir (Bahrajn) - Úvodní tréninky na zahajovací Velkou cenu Bahrajnu formule 1 vyhráli Pierre Gasly z AlphaTauri a úřadující mistr světa Max Verstappen z Red Bullu. Čtyřiadvacetiletý nizozemský obhájce prvenství vylepšil odpoledne o více než dvě sekundy předchozí nejrychlejší čas francouzského soupeře a druhého Charlese Leclerca porazil o 88 tisícin. Monacký pilot Ferrari skončil druhý i v prvním tréninku, v obou případech porazil týmového kolegu Carlose Sainze na třetí příčce.

Sedminásobný mistr světa Lewis Hamilton z Mercedesu, který má po loňském druhém místě další pokus, aby se odpoutal s počtem mistrovských titulů od Michaela Schumachera v pozici nejlepšího jezdce historie, byl sedmý a devátý. V odpolední části ztratil na Verstappena 1,2 sekundy.

"V porovnání s minulostí máme v tomto roce víc větších problémů, které musíme řešit. A zdá se, že to všechno, co proti tomu podnikáme, toho moc nemění. Obávám se, že potrvá trochu déle, než to dostaneme pod kontrolu," komentoval Hamilton průměrné výkony.

Lépe si v tréninku vedl jeho nový týmový kolega George Russell, jenž byl v obou jízdách čtvrtý, ale s více než půlsekundovou ztrátou spokojený také nebyl. "Časy ukazují, že nejsme tam, kde bychom chtěli být," konstatoval.

Bývalý jezdec "Stříbrných šípů" Valtteri Bottas, který působí nově v Alfě Romeo, úvodní část nedokončil kvůli technickým potížím, odpoledne byl ale šestý.

Překvapivě nadějné časy zajeli odpoledne piloti týmu Haas. Mick Schumacher byl osmý, Kevin Magnussen, který nahradil po vojenské invazi Ruska na Ukrajinu ruského pilota Nikitu Mazepina, skončil desátý.

V Bahrajnu chybí Sebastian Vettel z Aston Martinu, který měl pozitivní test na koronavirus. Jeho náhradník Nico Hülkenberg byl ve druhém tréninku sedmnáctý.

Vozy formule 1 prošly oproti minulému roku řadou revolučních změn, které by měly přispět k větší vyrovnanosti startovního pole. Vedle přepracované aerodynamiky a nových, osmnáctipalcových pneumatik mají monoposty kryty nad předními koly nebo novou podobu zadních křídel. Díky odlišnému podvozku budou vozy produkovat větší přísavný efekt a mělo by docházet k častějšímu předjíždění.

Program v Bahrajnu bude pokračovat sobotním třetím tréninkem a následnou kvalifikací.

Tréninky na Velkou cenu Bahrajnu: První trénink: 1. Gasly (Fr./AlphaTauri) 1:34,193, 2. Leclerc (Mon./Ferrari) -0,364, 3. Sainz (Šp./Ferrari) -0,418, 4. Russell (Brit./Mercedes) -0,436, 5. Verstappen (Niz./Red Bull) -0,549, 6. Stroll (Kan./Aston Martin) -0,621. Druhý trénink: 1. Verstappen 1:31,936, 2. Leclerc -0,087, 3. Sainz -0,584, 4. Russell -0,593, 5. Alonso (Šp./Alpine) -0,941, 6. Bottas (Fin./Alfa Romeo) -0,941.