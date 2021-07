Úvodní tréninky na GP Maďarska F1 vyhráli Verstappen a Bottas

Budapešť - Piloti Max Verstappen a Valtteri Bottas vyhráli úvodní tréninky na Velkou cenu Maďarska vozů formule 1. Zatímco nizozemský jezdec Red Bullu vyhrál první sekci před Bottasem o 61 tisícin, v odpolední části se už s nejrychlejším časem 1:17,012 usadil v čele jeho finský protivník z Mercedesu. Úřadující mistr světa a Bottasův týmový kolega Lewis Hamilton byl postupně třetí a druhý.

"Stříbrné šípy" tak potvrdily, že vylepšily rychlost u svých vozů a mohou na Hungaroringu navázat na poslední vítězství z GP Velké Británie. Tu ovládl Hamilton, jeho domácí triumf však zastínila kolize v prvním kole, kdy havaroval s Vertappenem a ten závod po nárazu do bariér nedokončil.

Britský jezdec díky tomu snížil Verstappenův náskok v čele MS z 33 bodů na osm. Útok na další úspěch plánuje i nyní. Pokud by se mu povedl, stal by se prvním jezdcem v historii, který by získal v F1 trojciferný počet vítězství. S 99 výhrami už přesto Hamilton historickým žebříčkům vládne.

Zatímco v prvním tréninku byly jízdy přerušeny po havárii Japonce Júkiho Cunody z týmu AlphaTauri, ve druhé části, kdy v jednu chvíli dosahovaly teploty na trati až přes 60 stupňů Celsia, došlo jen k pár drobným smykům a menším výletům mimo trať.

Velká cena Maďarska je posledním závodem před letní pauzou, po níž se jezdci vrátí do akce až 29. srpna v Grand Prix Belgie. Program na Hungaroringu pokračuje sobotním třetím tréninkem a kvalifikací od 15:00 SELČ, závod začne o den později ve stejný čas.

Tréninky na Velkou cenu Maďarska, závod mistrovství světa vozů formule 1: První trénink: 1. Verstappen (Niz./Red Bull) 1:17,555, 2. Bottas (Fin./Mercedes) -0,061, 3. Hamilton (Brit./Mercedes) -0,167, 4. Sainz (Šp./Ferrari) -0,560, 5. Gasly (Fr./AlphaTauri) -0,626, 6. Alonso (Šp./Alpine) -0,830. Druhý trénink: 1. Bottas 1:17,012, 2. Hamilton -0,027, 3. Verstappen -0,298, 4. Ocon (Fr./Alpine) -0,747, 5. Pérez (Mex./Red Bull) -0,812, 6. Gasly -1,101.