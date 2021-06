Úvodní trénink v Ázerbájdžánu vyhrál Verstappen, Hamilton byl až sedmý

Baku - Nizozemský jezdec Max Verstappen vyhrál úvodní trénink na Velkou cenu Ázerbájdžánu formule 1. Aktuální lídr mistrovství světa z Red Bullu byl na trati v Baku o 43 tisícin sekundy rychlejší než druhý Charles Leclerc z Ferrari. Třetí skončil Leclercův týmový kolega Carlos Sainz. Úřadující šampion Lewis Hamilton zajel až sedmý nejrychlejší čas, na čelo ztratil přes 0,7 sekundy. Nedařilo se ani druhému pilotovi Mercedesu Valtterimu Bottasovi, který byl desátý.

Třiadvacetiletý Verstappen tak úspěšně navázal na poslední vítězství v Monaku a vykročil za možným dalším úspěchem v šampionátu. Aktuálně vede pořadí před druhým Hamiltonem o čtyři body a v čele MS se vyhřívá poprvé v kariéře. Naopak Brit skončil na stejné příčce, jako dojel poslední závod v Monte Carlu.

Vzestupnou formu prokazuje rovněž Ferrari. Dva týdny po Sainzově druhém místě v Monaku a Leclercově pole position obsadila dvojice italského týmu i nyní příčky v první trojce.

Formule 1 se na specifickou trať v Baku vrací po roční pauze způsobené pandemií koronaviru a jezdci při svých prvních jízdách vyjížděli často do únikových zón. Júki Cunoda se pak lehce otřel o zeď, Lando Norris vyletěl při jednom pokusu o nejrychlejší kolo do hodin a mimo trať skončil také Nikita Mazepin, jenž po smyku a nárazu do bariéry poškodil zadní křídlo svého haasu.

Druhý trénink začne ve 14:00.

Tréninky na Velkou cenu Ázerbájdžánu, závod mistrovství světa vozů formule 1 v Baku:. První trénink: 1. Verstappen (Niz./Red Bull) 1:43,184, 2. Leclerc (Mon./Ferrari) -0,043, 3. Sainz (Šp./Ferrari) -0,337, 4. Pérez (Mex./Red Bull) -0,446, 5. Ricciardo (Aus./McLaren) -0,548, 6. Gasly (Fr./AlphaTauri) -0,573. 14:00 druhý trénink.