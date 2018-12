Praha - Sněmovna ani na pátý pokus nedokončila úvodní kolo debaty o vládní novele zákona o elektronické evidenci tržeb. Poslanci se jí věnovali asi půl hodiny, z toho část jim zabralo hlasování o návrhu klubu ANO, aby Sněmovna dnes o této předloze mohla jednat i po 21:00. Klub TOP 09 si nakonec vyžádal přestávku na poradu, čímž dnešní jednání skončilo.

Předseda klubu ANO Jaroslav Faltýnek navrhl prodloužení dnešního jednání až do pozdních hodin. Poslanci napoprvé jeho návrh schválili, to ovšem zpochybnil poslanec ODS Martin Baxa s tím, že se nemohl přihlásit do hlasovacího zařízení. V opakovaném hlasování Sněmovna naopak Faltýnkův návrh zamítla, což ale zpochybnil poslanec ČSSD Ondřej Veselý. V dalším hlasování Sněmovna prodloužení jednacího dne opět odmítla. Předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek si pak vyžádal přestávku na poradu svého klubu.

Novela má kromě jiného části podnikatelů usnadnit evidování tržeb. Také přesouvá některé služby a komodity do desetiprocentní sazby daně z přidané hodnoty. Novela především reaguje na loňské rozhodnutí Ústavního soudu, který některá ustanovení zákona o EET zrušil. Novela také rozšiřuje okruh evidovaných tržeb o obory, které měly původně spadat do třetí a čtvrté fáze. Pod EET mají patřit od prvního dne třetího měsíce následujícího po nabytí účinnosti novely zákona. Týká se to hlavně řemeslníků.

Sněmovna se prvnímu čtení novely zákona věnovala čtyřikrát již v září. V říjnu pak poslanci na návrh ANO odložili její projednávání na prosincovou schůzi, dostali se k ní dnes. Debaty provázely dlouhé kritické projevy opozičních poslanců. Návrh na zamítnutí vznesli již dříve Piráti, připojily se k němu ODS a TOP 09, kritika zazněla i od poslanců SPD. Naopak poslanci ANO evidenci tržeb hájili.

Předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura dnes na základě údajů ministerstva financí mimo jiné uvedl, že výnosnost jedné kontroly dodržování evidence tržeb představuje pro státní rozpočet 300 korun. Od ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) by chtěl vědět, jaké jsou náklady na jednu kontrolu.