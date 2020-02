Úvodní jarní ligové kolo uzavře Jablonec s Příbramí

Jablonec nad Nisou - Pondělní dohrávka mezi Jabloncem a Příbramí uzavře úvodní jarní kolo první fotbalové ligy. Domácí Severočeši mohou využít sobotního zaváhání po podzimu čtvrté Sparty a upevnit si třetí příčku. Příbram coby nejhorší tým tabulky by ale ráda navázala na výhry z posledních dvou vzájemných zápasů a získala první venkovní body v ligové sezoně.

Jablonec na podzim utrpěl v Příbrami debakl 0:4 a středočeskému soupeři podlehl i v lednu v přípravě 1:3. "Podzimní zápas u nich nás ještě trochu straší. Byl to asi nejhorší zápas za mou trenérskou kariéru, od první do poslední minuty to tam bylo špatné. Chci věřit tomu, že to byla jen výjimka a nebude se to opakovat," uvedl jablonecký trenér Petr Rada.

Jeho svěřenci prohráli jediné z posledních osmi kol, doma se jim ale v závěru podzimu příliš nedařilo. Před vlastními diváky z minulých pěti ligových zápasů vyhráli jediný.

"Rozhodně nečekám lehký zápas, jak by se mohlo zdát podle postavení v tabulce. Příbram bude nebezpečná, udělala spoustu nových hráčů. Některé přípravné zápasy odehráli velmi dobře. Ale my potřebujeme první zápas odmakat a vyhrát," dodal Rada, který v minulosti trénoval soupeře.

Příbram jako jediná v ligové sezoně venku ještě nebodovala, z devíti utkání tam má hrozivé skóre 3:24. Středočechy zastihl závěr podzimu ve velkém útlumu - od výhry nad Jabloncem 13 kol po sobě nezvítězili a v posledních čtyřech ligových zápasech nebodovali.

I proto Příbramští přes zimu obměnili kádr. "Hráči, kteří přišli a se kterými počítáme do základní sestavy, nejsou zatíženi minulostí, proto by to mělo být v pořádku. Mohu prozradit, že v základní sestavě bude čtyři až pět nových fotbalistů," řekl příbramský trenér Roman Nádvorník.

"Máme velmi náročný los, jelikož po Jablonci jedeme do Plzně. S Jabloncem jsme hráli Tipsport ligu, kde se nám podařilo vyhrát. Samozřejmě jsme je sledovali. Víme, že jim odešel Břečka, že zřejmě nenastoupí Matoušek. Navzájem se dobře známe a pokusíme se navázat na poslední úspěšné duely," dodal kouč.

Statistické údaje před zápasy 21. kola první ligy: FK Jablonec (3.) - 1. FK Příbram (16.) Výkop: pondělí 17. února, 18:00. Rozhodčí: Berka - Moláček, Hock. Bilance: 41 22-8-11 85:55. Poslední zápas: 0:4. Předpokládané sestavy: Jablonec: Hrubý - Holík, Jugas, Plechatý, Krob - Hübschman - Jovovič, Kubista, Považanec, Sýkora - Doležal. Příbram: Kočí - Pazdera, Šimek, Kleščík, Nový - Polidar, Tregler, Zorvan, Rezek - Škoda, Jindráček. Absence: Matoušek, Kratochvíl (oba zranění), Pleštil - Polidar (oba nejistý start). Disciplinární ohrožení: Považanec, Kratochvíl (oba 3 ŽK) - nikdo. Nejlepší střelci: Doležal (10) - Škoda (6). Zajímavosti: - Příbram na podzim v lize rozdrtila Jablonec 4:0 a porazila ho i v lednu v přípravě (3:1), předtím ale se soupeřem 2x za sebou prohrála při skóre 0:9 - Jablonec prohrál jediné z posledních 8 kol - Jablonec vyhrál jediný z posledních 5 domácích ligových zápasů - Příbram v lize 13x za sebou nevyhrála a získala při tom pouhé 3 body, poslední 4 kola prohrála - Příbram v ligové sezoně jako jediná venku nezískala ani bod, v 9 utkáních tam má skóre 3:24 - Příbram má nejhorší obranu ligy s 36 inkasovanými góly - Jablonec v zimní přípravě ze 7 zápasů 5x vyhrál a 2x prohrál, Příbram 3x vyhrála, 2x remizovala a 2x prohrála - trenér Jablonce Rada v minulosti vedl Příbram - Rezek (Příbram) může odehrát 300. ligový zápas