Úvodní etapu Tour poznamenanou pády vyhrál mistr světa Alaphilippe

Brest (Francie) - Francouzský cyklista Julian Alaphilippe vyhrál po útoku v cílovém stoupání úvodní etapu Tour de France, kterou poznamenaly dva hromadné pády. Úřadující mistr světa nastoupil dva kilometry před koncem ve skupině, která zůstala vpředu po druhém karambolu v pelotonu, a vyhrál s náskokem osmi sekund před Australanem Michaelem Matthewsem a Slovincem Primožem Rogličem. V průběžném pořadí má díky bonusům náskok 12 sekund.

"Je to neuvěřitelné. Takový scénář jsem si představoval a pro mě je start Tour úspěch. Můj tým odvedl skvělou práci, chránili mě a měli všechno pod kontrolou. Nakonec jsem se sice zapletl do pádu, ale zůstal jsem v klidu a pak jsem práci dokončil v závěrečném kopci, kde jsme se chtěli zbavit sprinterů," řekl v cíli Alaphilippe, jenž se do žlutého dresu oblékl ve třetím ročníku za sebou. V roce 2019 v něm jezdil dva týdny, vloni ho uhájil tři dny.

Do cíle dojel s krvácející ránou na koleně. "Doufám, že jsou všichni v pořádku. Apeluji na fanoušky, aby dávali pozor. Je krásné vidět fanoušky zase zpátky u trati, ale prosím, buďte opatrní," vyzval pak novopečený otec diváky, kteří díky uvolnění koronavirových opatření lemovali místy trať v hojném počtu.

Velká část účastníků závodu skončila poprvé na zemi 45 km před koncem etapy po hromadném pádu, který zavinila nepozorná fanynka. Do divačky s kartonovou cedulí zasahující do silnice narazil v čele pelotonu jedoucí Němec Tony Martin a následně upadly desítky závodníků za ním. Kvůli zranění v tu chvíli Tour předčasně skončila pro Němce Jashu Sütterlina.

"Viděl jsem, jak se točí za kamerou. Už jsem ale neměl místo ani čas na reakci. Jsem docela potlučený, ale myslím, že budu pokračovat," řekl po dojezdu Martin, jenž nakonec dojel se ztrátou 16:29 minuty.

S téměř dvouminutovým náskokem jel v tu chvíli v úniku Nizozemec Ide Schelling. Peloton ale po několika minutách znovu nabral tempo a 27 km před cílem uprchlíka dostihl. Zhruba sedm kilometrů před cílem ale došlo ve vysoké rychlosti k dalšímu hromadnému karambolu, v němž řada cyklistů vyletěla v kotrmelcích ze silnice a jeden z nich v letu jen těsně minul telegrafní sloup.

Na zemi dlouho seděl mimo jiné čtyřnásobný šampion Chris Froome, jenž se vrací po dlouhé pauze po zranění, nakonec ale do cíle dojel s mankem téměř čtvrt hodiny. Jediný český účastník Petr Vakoč, jenž v úvodu etapy pracoval v čele pelotonu, dokončil trasu dlouhou 198 km na 120. místě ve skupině s odstupem 5:33 minuty.

Etapu nakonec nedokončili tři jezdci. Vedle Sütterlina Tour skončila pro domácího Cyrila Lemoineho, jenž si zlomil čtyři žebra a postihl ho pneumotorax, a litevského závodníka Ignatase Konovalovase, který utrpěl poranění hlavy. Po první etapě musel odstoupil i Španěl Marc Soler, který sice dojel do cíle, ale podle týmu Movistar má zlomeniny lokte na obou rukách a také zlomenou loketní kost.

Tour de France - 1. etapa Brest - Landerneau (198 km):

1. Alaphilippe (Fr./Deceuninck-Quick Step) 4:39:05 2. Matthews (Austr./BikeExchange), 3. Roglič (Slovin./Jumbo-Visma), 4. Haig (Austr./Bahrajn Victorious), 5. Kelderman (Niz./Bora-hansgrohe), 6. Pogačar (Slovin./SAE Team Emirates), 7. Gaudu (Fr./Groupama-FDJ), 8. Higuita (Kol./EF Education-Nippo), 9. Mollema (Niz./Trek-Segafredo), 10. Thomas (Brit./Ineos Grenadiers) všichni -8, ...120. Vakoč (ČR/Alpecin-Fenix) -5:33. Průběžné pořadí: 1. Alaphilippe 4:38:55, 2. Matthews -12, 3. Roglič -14, 4. Haig, 5. Kelderman, 6. Pogačar, 7. Gaudu, 8. Higuita, 9. Mollema, 10. Thomas všichni -18, ...120. Vakoč -5:43.