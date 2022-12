Úvod SP české sdruženáře zklamal, skokanskou formu pojedou hledat do Ramsau

Praha - Úvodní dva závodní víkendy nového ročníku Světového poháru české sdruženáře zklamaly. Očekávali lepší výsledky, než byly pozice ve třetí desítce v podání Tomáše Portyka a Jana Vytrvala v Ruce a nebodovaná umístění v Lillehammeru. Potřebují se zlepšit především na můstku. Vítají, že nyní následuje volný víkend, který využijí k tréninku v rakouském Ramsau.

"Jeli jsme na Světový pohár s mnohem větším očekáváním. Možná až příliš velkým a trochu to ponižovalo naše výkony. To, co jsme tam předvedli, nebylo dobré," uznal na dnešní tiskové konferenci trenér mužské reprezentace Marek Šablatura.

Jedničkou českého týmu byl Portyk, jehož maximem bylo 22. místo ze závodu s hromadným startem v Ruce. Ani jemu se ale na můstku nedařilo podle představ. "Na všech můstcích, co jsme skákali, jsem trochu nestíhal odraz z hrany. Všechny skoky jsem dělal pozdě. Za těchto podmínek, kdy se lavička dává nízko a nájezdová rychlost je malá, se to dost odráží na těch metrech," přiblížil.

Zatím se necítí optimálně ani v běhu. "Neměl jsem moc závodů před startem Světového poháru. Chyběly mi asi i nějaké rychlé kilometry. Každý závod se to zlepšuje a já se cítím líp a líp. Věřím tomu, že až skočím, kam potřebuju, tak se mi poběží daleko líp. Nebude takový rychlý ten začátek a to mi vyhovuje daleko víc," řekl.

Vedle Portyka ze čtveřice českých sdruženářů na severu Evropy bodoval už jen Vytrval, který byl devětadvacátý v prvním závodě v Ruce. "Ten přechod na velký můstek jsem zase nezvládl. Skoky se hodně zhoršily. Jeden závod jsem udělal dva body, ale pak to šlo z kopce ještě víc. Soustředím se na to dát se do klidu, trochu se na tom můstku srovnat. Jsem rád, že máme víkend volno. Kdybych měl znovu závodit, tak není prostor se zlepšit," řekl.

Zklamaná byla i nejlepší česká sdruženářka Tereza Koldovská, která v Lillehammeru obsadila 27. a 28. místo. "Očekávala jsem, že by to mohlo být aspoň do té dvacítky. Furt si věřím víc v té běžecké části, tam se to oproti minulé zimě o dost zlepšilo. Ta skokanská část mě teď trápí a doufám, že v Ramsau to bude lepší," řekla.

Zatímco některé týmy zůstaly v Lillehammeru, Češi se vrátili domů a koncem týdne zamíří do Rakouska. "V pátek jedeme do Ramsau, kde nás nechají skákat do pondělí. A potom vlítnou do závodu," řekl trenér mužů Šablatura. V Ramsau se bude závodit od 15. do 17. prosince.

Vrcholem sezony je pro sdruženáře mistrovství světa v klasickém lyžování v Planici, kde budou závodit na přelomu února a března. "Myslím, že do mistrovství světa ještě uděláme spousty skoků, spousty závodů, takže ten prostor pro zlepšení tam bude velký," doufá Portyk.