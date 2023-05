Úvod festivalu Svět knihy poznamenaly obavy z růstu DPH, které se nenaplnily

Praha - Obavy o zvýšení daně z přidané hodnoty (DPH) na knihy poznamenaly úvod literárního festivalu Svět knihy, který dnes začal na Výstavišti Praha. Nakonec se nenaplnily, vláda v poledne při zveřejňování konsolidačního balíčku oznámila, že DPH na knihy bude nulová. Zástupci kultury se přitom obávali úvah ministerstva financí o zvýšení DPH na knihy ze současných deseti na 14 procent a podle předsedy Svazu českých knihkupců a nakladatelů Martina Vopěnky to vypadalo, že kultura bude "hlavním poraženým stabilizačního balíčku".

Fotogalerie

Následnou informaci o nulové DPH na knihy Vopěnka uvítal a uvedl, že splní slib, který dal v projevu na úvod veletrhu, tedy že sní chrousta, pokud se DPH na knihy nezvýší. "Svůj slib s radostí splním, už jsem na svých cestách po světě snědl ledacos," řekl ČTK Vopěnka. K slibu ho inspiroval bývalý předseda Důchodců za životní jistoty Eduard Kremlička, který v roce 1998 slíbil, že pokud jeho strana nezíská v parlamentních volbách aspoň pět procent, sní živého chrousta. Chroust tehdy ale údajně nebyl k sehnání, proto Kremlička po prohrané sázce místo něj snědl potemníka.

Ředitel festivalu Radovan Auer ještě před oznámením vládního konsolidačního balíčku uvedl, že kultura je na tom nyní "velmi špatně, návštěvnosti nejsou dobré, do toho stoupají všechny náklady, takže jakýkoliv malý zásah do DPH by byl pro kulturu velmi těžkým zásahem". Nicméně věřil, že DPH na knihy nevzroste.

Hlavní pozornost festivalu se letos neupírá k jednomu čestnému hostovi, koncept jeho 28. ročníku s názvem Autoři bez hranic ale vyzdvihuje všechny autory překračující pomyslné hranice. Festival seznámí čtenáře s tvorbou a osobnostmi z různých zemí a regionů a zároveň pokračuje v podpoře Ukrajiny válčící s Ruskem. Festival umožní setkání s ukrajinským literátem Serhijem Žadanem, který se aktivně zapojil do boje Ukrajiny a v Praze představí svůj válečný román Internát. Zároveň vystoupí se svou punkrockovou kapelou Sobaki. Výtěžek koncertu bude věnován dobrovolnickému praporu Chartija.

Svět knihy přivítá do 14. května 364 vystavovatelů, nabídne 181 stánků a šest stovek účinkujících. Festivalu se zúčastní 30 zemí a regionů. "Ze 70 hostů dorazí prakticky všichni kromě dvou výrazných - bohužel Robert Fulghum prodělal operaci srdce a ze zdravotních důvodů nepřijede ani životopisec Terryho Pratchetta Bob Wilkins," řekl ČTK Auer.

Festival nezapomíná ani na česká jména a připojí se k oslavám 100 let vysílání Českého rozhlasu a 70 let České televize. Seznam zástupců české literární tvorby čítá desítky jmen. Zájemci se mohou setkat s egyptologem Miroslavem Bártou nebo spisovatelkami Alenou Mornštajnovou, Petrou Soukupovou, Halinou Pawlowskou nebo Kateřinou Tučkovou, která s výtvarníkem Jaromírem 99 návštěvníky seznámí s limitovanou ilustrovanou edicí románu Bílá Voda.

Cenu Jiřího Theinera, která se každoročně udílí na veletrhu Svět knihy, letos dostanou íránské ženy a spisovatelé, kteří bojují proti útlaku vedenému tamními duchovními vůdci. Aktuální ročník pokračuje v prezentaci současné tchajwanské literatury a v programech pro mládež zaměřených mimo jiné na rozpoznávání fake news.

Svět knihy loni navštívilo přibližně 55.000 lidí, což ředitel festivalu označil za rekordní návštěvnost. Dnes na festival během prvního dne konání dorazilo několik tisíc lidí, mezi kterými bylo i mnoho školáků.