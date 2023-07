Úvod Benátské! byl ve znamení slovenského popu, aplaus sklidil Nagy i Müller

Liberec - Úvod festivalu Benátská!, který dnes začal v libereckém Vesci, byl pod označením "slovenský mejdan" ve znamení popových zpěváků Richarda Müllera nebo Petra Nagye. Pořadatelé ve Vesci v minulosti již několikrát věnovali jeden večer slovenským hudebníkům. Vždy se setkali s velkou diváckou odezvou, a proto se letos k této tradici vrátili. Slovenský blok zahájil Vašo Patejdl se svou doprovodnou skupinou.

"Moje koncerty v poslední době mají vzpomínkový charakter," sdělil posluchačům Patejdl, který nabídl písně z oblíbeného filmu Fontána pre Zuzanu i skladby ze své sólové kariéry. Klávesista a zpěvák skupiny Elán na svoji domovskou skupinu zavzpomínal například písněmi Zloděj slnečníc, Mláďatá nebo Zanedbaný sex. Nadšení pak vzbudil hit Voda čo ma drží nad vodou.

Následující Peter Nagy se skupinou Indigo hned první písní Poďme sa zachrániť rozezpíval několikatisícové publikum. "Benátská! je klasika a hrát na takovém festivalu znamená být in. Kdysi pradávno rozdělili politici bez našeho souhlasu Československo. Dobře, ale muziky se to netýká. Hudba je nadnárodní, stejně jako u nás funguje americká a britská muzika, tak funguje česká a slovenská. Viděl jsem Olympic na Slovensku, kde s Petrem Jandou zpívali Slováci jejich písničky, a tak je to i opačně. A to je krásné, protože muzika spojuje lidi nad všechny ty smlouvy a 'nesmlouvy'," řekl ČTK Nagy, který potěšil přítomné svým nejstarším hitem Profesor Indigo i rockovou verzí oblíbené skladby Láska je tu s nami.

Vděčné publikum aplaudovalo také produkci Richarda Müllera, který vyjádřil vděk za pokračující dobré vztahy mezi českými s slovenskými hudebními příznivci. "Mám z toho velkou radost a pocit, že čeští interpreti na Slovensku rezonují lépe, než je tomu naopak. To mě trochu mrzí, ale s českými muzikanty se máme rádi a funguje to," sdělil. Důkazem jeho slov slov byl fakt, že důležitou úlohu v jeho doprovodné skupině má ostravský hráč na dechové nástroje Michal Žáček.

Müller ve svém vystoupení zareagoval na deštivé počasí písní Milovanie v daždi a skladbu Cigaretka na dva ťahy doprovodil prohlášením, že "po trávě se nechodí, po trávě se směje". Koncert zakončil skladbou Štěstí je krásná věc, jejíž refrén si s ním zazpívalo několik tisíc přítomných.

Dnešní "slovenský mejdan" zakončila produkce popové kapely No Name. Festival do sobotního večera nabídne více než 50 interpretů a kapel. Anglického zpěváka Chrise Normana, který musel ze zdravotních důvodů zrušit svůj páteční koncert, nahradí posunutý koncert Rybiček 48. Z dalších tuzemských muzikantů se ve Vesci do sobotního večera postupně představí Jaromír Nohavica, Mirai nebo David Koller. Sobota pak bude na menší scéně patřit mladým interpretům, mezi kterými budou například Sharlota, Viktor Sheen nebo Yzomandias. Více informací se nachází na stránkách festivalu.