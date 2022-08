Uvnitř nádrže Fláje v Krušných horách vznikla scéna do filmu Amerikánka

Český Jiřetín (Mostecko) - Uvnitř nádrže Fláje v Krušných horách vznikla scéna do připravovaného filmu Amerikánka v režii Viktora Tauše. V útrobách jednoho z nejatraktivnějších vodních děl na severu Čech se natáčela podzemí diskotéka, na které hlavní hrdinka objevuje minulost své matky. Na scéně se uskutečnil koncert Jany Kratochvílové, která pro film upravila píseň V stínu kapradiny. Premiéru bude mít Amerikánka v říjnu příštího roku.

"Je to dvacet let, co jsem si o Amerikánce poprvé napsal do deníku. Hledal jsem dlouho, jakým způsobem podat příběh, aby ho chtěli lidé vidět a vracet se k němu," řekl dnes ČTK režisér. Před pěti lety Amerikánku, založenou na skutečném osudu, realizoval Tauš v divadle. Derniéru bude mít toto představení letos na podzim. "Teď nastala konečně chvíle pro film, je to pro mě životní radost," uvedl Tauš.

Zatímco divadelní inscenace zachycuje osm let života dívky, ve filmu je to 45 let života Emy. "Hlavních 45 rolí ve filmu hrají děti většinou z dětských domovů, diagnostických ústavů," řekl režisér. Dětské herce mají na starosti herečky Lucie Žáčková a Pavla Beretová. Celý film je vyprávěný z perspektivy dívenky. "Nezajímá nás sociální realismus, ale to, co si pamatuje ona. Je to taková mytologická báj," uvedl Tauš.

Obě herečky se shodly, že péče o dětské herce je náročná, ale velmi podnětná. "Až skončí natáčení, myslím, že padneme. Mám pocit, že na nás působí mytologie a hluboce se nás to dotýká. Každý si tu jedeme nějaké své příběhy, občas je to hezké a taky očistné, doufám, že to bude očistné i pro diváky," řekla ČTK Beretová, která představuje Emu v dospělosti. Podle Žáčkové, která zpodobnila matku Emy Olgu, se přímo při natáčení vyplavují lidem ze štábu vzpomínky. "Někdo se i rozpláče," podotkla.

Fláje se dostávají do filmu ve chvíli, kdy hlavní hrdinka vstupuje do světa své matky, objevuje její minulost. Tu personifikuje Lenka Kratochvílová a její píseň V stínu kapradiny. V podzemí vodní nádrže vznikla scéna pro utajovanou předrevoluční diskotéku. "S tvůrci filmu jsme se sešli, byli tak milí a spontánní, že jsme ani nechtěli vědět, o čem to je, a přijali jsme nabídku," řekla ČTK Kratochvílová, která měla svobodu ve výběru kostýmů i v interpretaci. "Do kapradiny jsem si dokonce přidala několik rýmů," uvedla zpěvačka, kterou vodní dílo podle jejích slov uchvátilo. "Je to jak několik pyramid dohromady, fascinuje mě to. Jsme strašně šťastní, že jsme toto mohli zažít," uvedla.

Vodní dílo Fláje, které je kulturní památkou, není jediným místem v Ústeckém kraji, kde se bude Amerikánka natáčet. V logistickém skladu v Lovosicích budou dekorace pro scény z revoluce 1989 a pastviny na Moldavě v Krušných horách poslouží pro vznik poutě. "Nádrž se vzduchovými kapsami, které připomínají chrámové lodě, je opravdu fenomenální," řekl ke Flájím režisér.

Filmové kanceláři Ústeckého kraje se dlouhodobě daří lákat producenty na sever Čech. Podle Barbory Hyškové z filmové kanceláře k tomu přispívá i to, že Ústecký kraj má dotační program na podporu audiovizuální tvorby. "Ústecký kraj je obrovský, máme pořád co nabízet a ještě pořád umíme být originální," řekla ČTK Hyšková.