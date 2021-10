ÚVN dala Senátu odpověď k Zemanovu zdraví, Vystrčil dnes informace zveřejní

Praha - Ústřední vojenská nemocnice (ÚVN) odeslala dnes ráno předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi (ODS) odpověď na jeho žádost týkající se zdravotního stavu prezidenta Miloše Zemana a jeho způsobilosti vykonávat úřad. Obsah odpovědi kvůli dodržování zákona nemocnice nezveřejní. ÚVN to oznámila na svém webu. Vystrčil ČTK řekl, že zprávu nemocnice poskytl dalším členům vedení horní komory a po konzultacích chce informace k jejímu obsahu zveřejnit ještě dnes.

Předseda Senátu řekl, že si zprávu nemocnice pročetl a poslal ji dalším členům organizačního výboru horní komory. Chce se poradit s právními experty, mimo jiné na ochranu osobních údajů, "co je a co není možné zveřejnit". Předpokládá, že informace by mohl poskytnout dnes večer.

Ke zprávě ÚVN je na 16:00 svolaná porada členů organizačního výboru, řekl ČTK jeho člen a předseda frakce SEN 21 a Piráti Václav Láska. Do té doby, jak uvedl, nebude k záležitosti dávat žádné informace. V současné situaci Láskovi přijde rozumnější a elegantnější, aby je předal Senát jako celek. Někteří členové výboru se porady nezúčastní. Například místopředseda Senátu Jiří Oberfalzer (ODS) je pracovně ve Štrasburku a šéf klubu ProRegion Jaroslav Větrovský se omluvil kvůli dlouhodobě naplánované schůzce v regionu.

Vystrčil se v pátek z pověření vedení horní komory dotázal nemocnice a Zavorala na prezidentův zdravotní stav a prognózu dalšího vývoje s ohledem na jeho způsobilost zastávat úřad hlavy státu. Důvodem žádosti jsou nejasnosti kolem zdravotního stavu Zemana, který byl minulou neděli po třech týdnech opětovně hospitalizován. Ředitel ÚVN Miroslav Zavoral, který je Zemanovým ošetřujícím lékařem, převoz prezidenta na oddělení intenzivní medicíny týž den zdůvodnil komplikacemi, které provázejí jeho chronické onemocnění. Přesnou diagnózu médiím nesdělil, protože k tomu neměl Zemanův souhlas.

Senátoři chtěli pro případné další kroky vědět, jak to s prezidentem vypadá v současnosti a jaká je prognóza z hlediska jeho fungování jako hlavy státu. Informace jsou podstatné pro případné jednání o přenesení prezidentských pravomocí na další ústavní činitele po dobu Zemanovy indispozice. Tento krok by byl možný jen se souhlasem obou parlamentních komor.

Sněmovně v předvolebním složení končí mandát tento týden a v povolebním složení se dolní komora sejde 8. listopadu. Po jejím ustavujícím zasedání má dosluhující premiér Andrej Babiš (ANO) předat prezidentovi demisi nynější vlády. Do té doby podle senátorů prezident není nijak potřebný ani při povolebních vyjednáváních o sestavení nového kabinetu.

S obdobnou žádostí jako v pátek na ÚVN se senátoři obrátili minulé úterý na Kancelář prezidenta republiky, odpověď ale nedostali.